公文系統大當機「62所大學傳災情、卡到全大運」　教育部回應了

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媒體指出，不論是哪一種方案，這幾天皆受影響，出現部分主機無法登入的狀況，崑山科大、嘉南藥理大學近日電子公文都呈現斷訊、不穩狀況，「一度斷線無法登入」；使用教育部出問題系統的大專院校則無法成功交換公文。
影響最甚的是台灣體育運動大學下週舉辦全國大學運動會抽籤會議，數百封公文都被耽誤，學校上週發現方案3故障，馬上通報教育部，後續又擴大到方案1、2也出問題，許多學校擔心緊急公文來不及處理，改以紙本寄發。
立委葛如鈞表示，教育部接連發生多起資安事件，7所高中日前遭駭事件，尚未清查完畢，辦公室又接獲大學公文系統全面當機的消息，教職人員從上週四起即完全無法登入系統處理公文，加上清明連假將至，校方相當擔心公文延宕會連帶影響學生權益，尤其下週將舉辦全國大學運動會抽籤會議的台灣體育運動大學，更是數百封公文都被耽誤，教育部至今無法對外說明系統當機原因。
葛如鈞說，若政府再不繃緊神經，好好檢討資安漏洞，可以預見，很快地，整個政府都將變成「龍係Bug」！
教育部回應，有關公文電子交換系統的共用收發平台系統，經全力緊急搶修後，已於今天凌晨2點30分完成修復，經測試目前已恢復正常運作。教育部已於系統公告登入及收發文功能正常運作，並會由系統客服一一洽受影響的62所大學確認系統運作情形，及公文系統交換狀況。教育部仍會持續監控系統正常運作與效能。