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公文系統大當機「62所大學傳災情、卡到全大運」　教育部回應了

▲教育部電子公文系統壞了4天，各大學傳出災情，還影響到全大運公文收發，教育部今（2）日回應，已於凌晨2點30分完成修復。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）
▲教育部電子公文系統壞了4天，各大學傳出災情，還影響到全大運公文收發，教育部今（2）日回應，已於凌晨2點30分完成修復。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）

記者李琦瑋／台北報導

據媒體報導，教育部電子公文系統連續當機4天，國內各大專院校傳出災情，不但與教育部間公文往來受阻、校際電子公文也無法成功交換，其中最擔憂會卡到全大運抽籤會議。教育部今（2）日回應，已於今天凌晨2點30分完成修復，經測試目前已恢復正常運作，將由系統客服一一洽詢受影響的62所大學，確認系統運作情形，以及公文系統交換狀況。

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教育部電子公文交換系統分為3種方案，一、由公文系統廠商開發整套收發管理介面；二、教育部提供伺服器網址，介面由學校自行開發；三、由教育部提供伺服器及介面，免費使用，是目前最多學校使用的方案。

媒體指出，不論是哪一種方案，這幾天皆受影響，出現部分主機無法登入的狀況，崑山科大、嘉南藥理大學近日電子公文都呈現斷訊、不穩狀況，「一度斷線無法登入」；使用教育部出問題系統的大專院校則無法成功交換公文。

影響最甚的是台灣體育運動大學下週舉辦全國大學運動會抽籤會議，數百封公文都被耽誤，學校上週發現方案3故障，馬上通報教育部，後續又擴大到方案1、2也出問題，許多學校擔心緊急公文來不及處理，改以紙本寄發。

立委葛如鈞表示，教育部接連發生多起資安事件，7所高中日前遭駭事件，尚未清查完畢，辦公室又接獲大學公文系統全面當機的消息，教職人員從上週四起即完全無法登入系統處理公文，加上清明連假將至，校方相當擔心公文延宕會連帶影響學生權益，尤其下週將舉辦全國大學運動會抽籤會議的台灣體育運動大學，更是數百封公文都被耽誤，教育部至今無法對外說明系統當機原因。

葛如鈞說，若政府再不繃緊神經，好好檢討資安漏洞，可以預見，很快地，整個政府都將變成「龍係Bug」！

教育部回應，有關公文電子交換系統的共用收發平台系統，經全力緊急搶修後，已於今天凌晨2點30分完成修復，經測試目前已恢復正常運作。教育部已於系統公告登入及收發文功能正常運作，並會由系統客服一一洽受影響的62所大學確認系統運作情形，及公文系統交換狀況。教育部仍會持續監控系統正常運作與效能。

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