吳宗憲孫子抓周「麥克風完全沒碰」 鹿希派一句話讓吳姍儒泛淚
吳宗憲大女兒、金鐘主持人吳姍儒（Sandy）和愛情長跑5年、室內設計師王陽開結婚2年多，夫妻倆去年3月迎來頭胎兒子「小初一（Mason）」，Sandy近日在粉專分享愛子抓周的結果，「最多人猜的麥克風槓龜」，以及弟弟鹿希派送給外甥的卡片內容，讓她眼眶含淚。
記者楊穎軒／綜合報導
吳姍儒幫兒子辦抓周儀式，大家必須在小初一昏睡前完成所有步驟，Sandy透露，愛子先是碰了碰跳繩，再抓槌子，接著拿尺交給爸爸，後來又抓起吹風機，正當眾人都感到困惑，小初一開始模仿吹風機「嗚～嗚～」的聲音，還比向自己的腦門，最後出人意料之外抓了一架飛機就結束，「全場最多人猜測的麥克風100%槓龜」。
此外，吳姍儒表示，回到家看到小初一舅舅鹿希派寫的祝福卡片，「長大能有很多選擇」，立刻泛淚，「是啊...這不就是最深刻的祝福嗎？（姊也愛你鹿希派，hug！）」貼文吸引近5萬人按讚，網友留言：「舅舅的一段話好感人，除了給初一，應該很多人都被治癒到了」、「舅舅的祝福很棒！永遠都有很多選擇」、「不要受侷限，找到自己真心熱愛的事！」
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