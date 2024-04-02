主力怨念降落00940！神秘賣單「乾脆174」噩夢再上演

樺漢擬配現金股利11.41元、迎AI機器人大單　早盤股價不給面子

▲樺漢受惠AI、半導體、機器人、電動車等產業蓬勃發展，目前整體在手訂單逾1400億元，圖為董事長朱復銓。（圖／樺漢提供）
▲樺漢受惠AI、半導體、機器人、電動車等產業蓬勃發展，目前整體在手訂單逾1400億元，圖為董事長朱復銓。（圖／樺漢提供）

記者許家禎／台北報導

樺漢昨（1）日舉行法說會，全年營收、營業利益皆改寫歷史新高的成績，稅後歸屬於母公司淨利22.6億元，EPS 19.01元，2023年全年稅後EPS 19.01元，擬配發每股現金股利新台幣11.41元。而受惠AI、半導體、機器人、電動車等產業蓬勃發展，目前整體在手訂單逾1400億元，今（2）日早盤漲逾1%，來到367元但隨後股價翻黑。

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樺漢2023年全年合併營收為新台幣1,216.4億元，年增12.4%，營業利益52.1億元，年增68.8%，全年營收、營業利益皆改寫歷史新高的成績，稅後歸屬於母公司淨利22.6億元，EPS 19.01元，若排除兩期停業部門相關損益，其2023年全年繼續營業部門的本期稅後歸屬於母公司淨利為22.4億元，較2022年全年的12.9億元，年增73.2%，2023年全年繼續營業部門的稅後EPS則年增54.3%。

考量公司資本公積充沛且財務體質健全，3月29日經董事會決議通過，依歸屬母公司稅後淨利22.6億元分配現金15.59億元，2023年擬配發每股現金股利新台幣11.41元，分配達近7成。依3月29日收盤價格375元計算，現金殖利率3.0%。

樺漢指出，EsaaS智慧平台整合方案業務拓展有成，2023年全年地區別營收比重來看，分別為歐洲36.7%、美國27.1%、中國12.0%，其中，歐美地區因受惠於智慧金融、智慧零售、娛樂博弈之主要客戶對旗下相關工業物聯網與嵌入式科技產品、AI + IIoT（AIoT）Solutions、整機設備等保持強勁的需求，歐洲及美國的營收明顯年增率分別19.5%、54.0%。

樺漢集團近2年來積極擴大EsaaS智慧平台整合方案的全球市場版圖，成功取得海內外包括智慧城市、智慧建築與工廠、半導體產業、金融零售等產業之企業實際成果，創造2023年全年毛利率19.4%，年增1.3個百分點，營業淨利率4.3%，年增1.5個百分點。

另外，樺漢在手訂單金額逾1400億元以上，集團合併總市值逾新台幣1,500億元，深化ESaaS智慧平台整合方案，搶攻AI、半導體、機器人、新能源等產業市場龐大商機。而今日樺漢早盤股價漲逾1%，來到367元，但隨後紅翻黑，擴大跌幅，早上10點20分左右跌2%，來到350.5元。



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