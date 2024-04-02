藏壽司松江南京店「疑食物中毒」4人身體不適！官方回應還原經過
繼寶林茶室後，食安問題連環爆，台北市傳出民眾前往中山區くら寿司藏壽司松江南京店用餐，同桌4人出現嘔吐、起紅疹與腹瀉等身體不適症狀，醫院通報「疑似食物中毒」。亞洲藏壽司總算回應，發表聲明還原稽查情形與經過。
記者蕭涵云/台北報導
藏壽司松江南京店也發生食安事件，同桌4人用餐後都有身體不適之情形，醫院也通報「疑似食物中毒」。原先亞洲藏壽司表示「調查結果未確定前，不方便回應」。昨（1）日晚間總算發表一份署名董事長西川健太郎的聲明，還原稽查情形與經過。
亞洲藏壽司說明「本公司收到通知，第一時間即主動去電關心顧客」，同日衛生局收到通報後也至店鋪進行稽查，官方認「稽查結果發現，環境方面有部分缺失，並限期於3月31日前改善。本公司立即針對缺失處予以改善，衛生局於4月1日進行複檢，已全數合格」，並說明「同日來店消費之顧客中，並無其他顧客出現類似症狀」。
並透露，「衛生局稽查時針對店鋪員工、菜刀、砧板等進行採檢已送驗，檢驗需7～14天，目前尚未得到確切結果」。亞洲藏壽司提到「今後本公司將徹底落實對店鋪設備、食材與員工衛生之管理，控管各項商品之品質安全，努力提供安心舒適的用餐空間。」