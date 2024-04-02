天氣預報／大雷雨明天說掰！週三飆35度　清明連假「雨越來越大」

藏壽司松江南京店「疑食物中毒」4人身體不適！官方回應還原經過

▲繼寶林茶室後食安問題連環爆，台北市中山區くら寿司藏壽司松江南京店，傳出同桌4人用餐後身體不適，醫院通報「疑似食物中毒」。亞洲藏壽司聲明回應，還原稽查情形與經過。（圖／翻攝自Google Map）
▲繼寶林茶室後食安問題連環爆，台北市中山區くら寿司藏壽司松江南京店，傳出同桌4人用餐後身體不適，醫院通報「疑似食物中毒」。亞洲藏壽司聲明回應，還原稽查情形與經過。（圖／翻攝自Google Map）

記者蕭涵云/台北報導

繼寶林茶室後，食安問題連環爆，台北市傳出民眾前往中山區くら寿司藏壽司松江南京店用餐，同桌4人出現嘔吐、起紅疹與腹瀉等身體不適症狀，醫院通報「疑似食物中毒」。亞洲藏壽司總算回應，發表聲明還原稽查情形與經過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藏壽司松江南京店也發生食安事件，同桌4人用餐後都有身體不適之情形，醫院也通報「疑似食物中毒」。原先亞洲藏壽司表示「調查結果未確定前，不方便回應」。昨（1）日晚間總算發表一份署名董事長西川健太郎的聲明，還原稽查情形與經過。

▲藏壽司松江南京店「疑食物中毒」，北市民眾4人同桌用餐後身體不適。（圖／翻攝自藏壽司官網）
▲藏壽司松江南京店「疑食物中毒」，北市民眾4人同桌用餐後身體不適。（圖／翻攝自藏壽司官網）
亞洲藏壽司說明「本公司收到通知，第一時間即主動去電關心顧客」，同日衛生局收到通報後也至店鋪進行稽查，官方認「稽查結果發現，環境方面有部分缺失，並限期於3月31日前改善。本公司立即針對缺失處予以改善，衛生局於4月1日進行複檢，已全數合格」，並說明「同日來店消費之顧客中，並無其他顧客出現類似症狀」。

▲藏壽司即將於4月9日，開賣台灣民眾喜愛的鮭魚和明太子等「鮮醬就好」系列期間限定菜色。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司即將於4月9日，開賣台灣民眾喜愛的鮭魚和明太子等「鮮醬就好」系列期間限定菜色。（圖／藏壽司提供）
並透露，「衛生局稽查時針對店鋪員工、菜刀、砧板等進行採檢已送驗，檢驗需7～14天，目前尚未得到確切結果」。亞洲藏壽司提到「今後本公司將徹底落實對店鋪設備、食材與員工衛生之管理，控管各項商品之品質安全，努力提供安心舒適的用餐空間。」

▲亞洲藏壽司股份有限公司聲明稿，還原稽查情形與經過。（圖／翻攝自藏壽司官網）
▲亞洲藏壽司股份有限公司聲明稿，還原稽查情形與經過。（圖／翻攝自藏壽司官網）

吃藏壽司「同桌4人」全嘔吐腹瀉！業者：調查結果確定前不便回應

藏壽司「BT21扭蛋」15款宇宙明星一覽！3/29登場　爭鮮賣白飯便當

彰化人衝了！壽司郎鮭魚「每貫20元」　3/29員林開幕「現折40元」

再睡5分鐘X壽司郎「山葵奶蓋」愚人節免費喝　敲碗想吃奶蓋生鮭魚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞