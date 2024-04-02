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電競大咖都來立法院！藍委組「ACG及電競促進會」　選手親曝困境

▲國民黨立委羅廷瑋舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會。（圖／記者陳明中攝，2024.04.02）
▲國民黨立委羅廷瑋舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會。（圖／記者陳明中攝，2024.04.02）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委羅廷瑋今（2）日協同ACG、電競產業人士，舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會 ，包含電競選手劉昶亨、社團法人台灣電競協會理事長施文彬、青年發展基金會董事長連勝文等人皆出席，劉昶亨直指，電競選手曝光度不足、面臨兵役，都是現今遇上的難題；施文彬則認為，體育署對於電競產業補助不足。

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國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯、廖偉翔、立法院最高顧問林為洲、連勝文、Beyond Gaming總經理楊博任、劉昶亨、4Gamers執行長黃智仁、鍇睿行銷股份有限公司執行長顏宥騫等人，今天出席「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會，邀請產業界與立委、政府機關交流目前面臨的困境。

連勝文說，自己小時候就很愛看漫畫，影響自己最深刻的漫畫就是「灌籃高手」，不過這些都是日本漫畫，不是台灣本土創作有點可惜，近年本土產製漫畫越來越多，IP就可以做更多運用，包含如何行銷、跨域合作，這就是羅廷瑋成立該促進會的最重要工作。

▲施文彬指出，台灣電競從零到有，自己完全參與其中。（圖／記者林怡昕攝，2024.04.02）
▲施文彬指出，台灣電競從零到有，自己完全參與其中。（圖／記者陳明中攝，2024.04.02）
施文彬指出，台灣電競從零到有，自己完全參與其中，2013年成立電競協會後，他在2016年就到立法院請願，還跟江啟臣、林為洲合照，當時就跟委員表達電競選手需要正名，隔年2017年，總統蔡英文宣布《運動產業發展條例》後，一直到今天，像是「跑跑卡丁車」世界冠軍爆哥開始浮上檯面，電競協會也如雨後春筍誕生。

施文彬續指，不過英雄聯盟戰隊老闆，每年都在比誰「賠得少」，所有體育協會都需要台灣體育署補助，每年補助最多就是棒球，但長時間在產業裡看見，台灣職業運動沒有商業模式，職籃、職業電競都是，「台灣的這些老闆是最需要幫助的人，他們是主要培育選手的這些人」，這是電競產業目前最需要的。

 

▲電競選手「爆哥」劉昶亨直指，電競選手面臨兵役問題。（圖／記者林怡昕攝，2024.04.02）
▲電競選手「爆哥」劉昶亨直指，電競選手面臨兵役問題。（圖／記者陳明中攝，2024.04.02）
跑跑卡丁車台灣選手「爆哥」劉昶亨說，自己屬於冷門電競的選手，政府雖然協助做電競賽事，但主要都是針對主流遊戲，像是傳說對決、英雄聯盟、爐石戰記等，導致冷門電競沒有足夠的比賽舞台曝光，再者，就是職業選手兵役問題，這些選手兵役生涯之後，就也不會回到電競產業，或者是回去再做後勤，其實對於選手的職業選擇，並沒有實際上太多的幫助，「不要浪費這些選手，他們在裡面的生涯的時光，讓他們在當兵的過程當中，也可以在那段時間做一些事情」，那我會認為這樣的話，對於電競會有更多的效果。

羅廷瑋承諾，盼「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立後，能夠讓以上意見都能有所解決。

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