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激吻朱軒洋全被拍！吳卓源辣曬美腿獲封「鄉民老婆」卻陷小三風波

▲吳卓源因常常曬出美腿，被PTT鄉民封為「鄉民老婆」，如今她激吻朱軒洋被拍到，深陷小三風波未回應。（圖／吳卓源Instagram）
▲吳卓源因常常曬出美腿，被PTT鄉民封為「鄉民老婆」，如今她激吻朱軒洋被拍到，深陷小三風波未回應。（圖／吳卓源Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

華裔澳籍女歌手吳卓源（Julia）今（2）日被週刊爆出，介入小朱朱軒洋與網紅女友Cindy的感情，吳卓源被拍到坐在小朱大腿上緊摟、激吻畫面，目前三方均未公開回應。在國外長大的吳卓源經常穿短褲、Oversize上衣亮相，出道時被PTT網友封為「鄉民老婆」引發熱烈討論。

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▲吳卓源私服穿搭火辣超吸睛。（圖／吳卓源Instagram）
▲吳卓源私服穿搭火辣超吸睛。（圖／吳卓源Instagram）
音樂才華被吳建豪相中！吳卓源台灣出道走紅

吳卓源出生於中國大陸上海，因父母期望她成為古典鋼琴家，4歲開始學古典鋼琴，8歲隨父母移民澳大利亞布里斯本，18歲進入美國柏克萊音樂學院攻讀表演專業、主修鋼琴。吳卓源的音樂才華被吳建豪相中，在台灣出道後唱過〈H.E.N.R.Y〉、〈台北夜空下〉、〈為你我受冷風吹〉、〈你是不是有點動心〉、〈撥接〉等曲，並以專輯《2622》拿下「2022 Hito流行音樂獎」最受歡迎女歌手。

▲朱軒洋（左圖）疑似劈腿吳卓源。（圖／資料照、吳卓源IG）
▲朱軒洋（左圖）疑似劈腿吳卓源。（圖／資料照、吳卓源IG）
遭爆穩交圈外人「鬍渣男」3年多！吳卓源堅稱：好朋友

吳卓源在與朱軒洋鬧緋聞前，就曾被《鏡週刊》爆出穩交圈外男友「鬍渣男」蔡先生3年多，兩人不僅一起逛街買掃地機器人，男方還常出現在吳卓源工作場合；2022年8月吳卓源、蔡先生與友人們一起看完瘦子E.so演唱會後，一行人直奔燒肉店用餐，吳卓源在得知被跟拍後迅速逃離餐廳，經紀公司稱兩人只是「好朋友」。

▲吳卓源與ØZI感情要好，經常在社群媒體上發出兩人合照。（圖／翻攝自吳卓源 IG）
▲吳卓源（右）與ØZI友情破裂，鬧翻原因不得而知。（圖／翻攝自吳卓源IG）
友誼小船接連翻！吳卓源爆與ØZI、陳芳語不合

吳卓源與同樣都是吃過洋墨水的ØZI（陳奕凡）、陳芳語是圈內好友，但在2023年吳卓源先與ØZI鬧翻，互相取消IG追蹤，傳出兩人因意見不同爆發口角，至今持續冷戰中。接著傳出同門的陳芳語聲量高壓過吳卓源、獲得公司資源較多，吳卓源擔心地位不保，產生瑜亮情結。經紀公司則堅決否認：「謠言止於智者。」

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