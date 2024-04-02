激吻朱軒洋全被拍！吳卓源辣曬美腿獲封「鄉民老婆」卻陷小三風波

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳卓源出生於中國大陸上海，因父母期望她成為古典鋼琴家，4歲開始學古典鋼琴，8歲隨父母移民澳大利亞布里斯本，18歲進入美國柏克萊音樂學院攻讀表演專業、主修鋼琴。吳卓源的音樂才華被吳建豪相中，在台灣出道後唱過〈H.E.N.R.Y〉、〈台北夜空下〉、〈為你我受冷風吹〉、〈你是不是有點動心〉、〈撥接〉等曲，並以專輯《2622》拿下「2022 Hito流行音樂獎」最受歡迎女歌手。
遭爆穩交圈外人「鬍渣男」3年多！吳卓源堅稱：好朋友
吳卓源在與朱軒洋鬧緋聞前，就曾被《鏡週刊》爆出穩交圈外男友「鬍渣男」蔡先生3年多，兩人不僅一起逛街買掃地機器人，男方還常出現在吳卓源工作場合；2022年8月吳卓源、蔡先生與友人們一起看完瘦子E.so演唱會後，一行人直奔燒肉店用餐，吳卓源在得知被跟拍後迅速逃離餐廳，經紀公司稱兩人只是「好朋友」。
友誼小船接連翻！吳卓源爆與ØZI、陳芳語不合
吳卓源與同樣都是吃過洋墨水的ØZI（陳奕凡）、陳芳語是圈內好友，但在2023年吳卓源先與ØZI鬧翻，互相取消IG追蹤，傳出兩人因意見不同爆發口角，至今持續冷戰中。接著傳出同門的陳芳語聲量高壓過吳卓源、獲得公司資源較多，吳卓源擔心地位不保，產生瑜亮情結。經紀公司則堅決否認：「謠言止於智者。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道