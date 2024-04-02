AI伺服器夯！台廠事業將反彈15% 廣達股價創高、鴻海大單敲進
根據調研機構統計，2023年台灣廠商在伺服器相關領域營收雖呈現7%的下滑，但高階AI伺服器需求增加，特別是受到大型雲端業者推動ChatGPT等大型語言模型應用的推動。展望2024年，受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響，台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%，而今（2）日伺服器大廠股價也紛紛走揚，像是廣達早盤股價來到298.5元，創下新高，鴻海也有大單敲進，大漲4.5元，來到155.5元，漲幅3%。緯創也漲0.8%，來到125.5元。
記者許家禎／台北報導
DIGITIMES分析師蕭聖倫提到，台廠伺服器相關事業營收排名方面，2023年鴻海仍將居冠，估衰退9.2%，為新台幣8,510億元，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。展望2024年預估鴻海受惠於亞馬遜（Amazon）下代Graviton CPU機種訂單出貨衝刺，加上NVIDIA下世代GPU模組、板卡等訂單將於下半年產生挹注，集團營收可望顯著回升近15%。
排名第二的緯創集團（含緯穎）2023年伺服器相關事業營收表現為台廠最佳，估僅衰退5.2%，至新台幣6,134億元，主要由緯創帶動。緯創為NVIDIA高階伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，高單價GPU主板（GPU baseboard）為其營收帶來顯著貢獻。2024年緯創集團因有雲端客戶自家AI伺服器放量、品牌商擴大AI伺服器出貨等有利因素加持，營收亦可明顯成長。
排名第三的廣達2023年營收衰退9.2%，因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器，預期營收可成長14.5%。
蕭聖倫指出，若以主機板數計算，2023年英業達伺服器出貨量居首，營收則排名第四，2023年因品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少，降低對英業達通用型伺服器採購，使其伺服器相關事業營收衰退9.5%，為前四大台廠衰退最多；2024年主要客戶訂單皆可望反彈回升，營收將成長9%。