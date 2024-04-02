寶林案最新突破！工作人員手部檢體有米酵菌酸 王必勝曝要做這事
台北市衛生局今（2）日上午臨時提早舉行記者會、公布最新寶林茶室食物中毒案相關檢驗結果，其中於3月24日採驗廚師手部的環境拭子樣本確認檢出米酵菌酸。衛福部次長王必勝表示，此一結果顯示毒素是在寶林茶室遠百A13店產生的機會很高，目前的疫調也符合此一結論，衛福部食藥署將持續針對3月26日採樣的食材檢體進行細菌培養，確認有無唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型存在。
記者林志怡／台北報導
台北市衛生局於今日上午10點提早召開記者會、對外說明寶林茶室食物中毒案相關進展，並由台北市長蔣萬安對外說明指出，北市衛生局於3月24日赴該店家廚房採集的生物跡證包括兩個刀具、一個砧板及手部樣本，經過台大法醫研究所檢驗，確認手部樣本出現米酵菌酸陽性反應，他也在會中表示，「寶林的責任，你跑不掉。」
王必勝指出，目前已經可以確認這起食物中毒就是米酵菌酸中毒事件，台北市衛生局在3月24日所採檢的環境拭子也出現米酵菌酸陽性反應，也符合目前的疫調結論，而當初該局進行採檢的主要目的是為了檢驗「毒素」本身，食藥署於3月26日採檢的樣本則以「細菌培養」為接下來方向。
此外，王必勝提到，這次台北市將檢體送交台大法醫研究所進行檢驗，但後續會詢問是否需要食藥署等單位協助複驗。