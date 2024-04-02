兒童股民ETF累積財富！12歲以下開戶27萬人　平均庫存逾37萬元

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另在投資檔數部分，父母為分散投資風險，兒童股民平均持有標的多達10檔，且在選擇標的上，父母也偏好以投資一籃子股票的ETF標的，勝過投資單一個股。另兒童股民投資庫存持有標的前10名分別是：國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大台灣50ETF、玉山金、開發金、中鋼、復華台灣科技優息ETF、台積電、群益台灣精選高息ETF及台新金，凸顯父母為子女理財，多以分散、穩健為最重要原則。
再看到持股變動情形，過去一年，兒童帳戶新增投資標的中，前10名幾乎清一色是ETF，包括：復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大美債20年ETF及復華富時不動產ETF等，以股息或債息為主的ETF，幾乎已成為親子理財標準配備。
最後，除了以整股方式進行投資配置，父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。兒童帳戶中零股持有前10名標的為台積電、元大台灣50 ETF、正隆、山隆、元大高股息ETF、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息ETF及中信金等，零股ETF僅占3檔，係以個股居多，顯示除了ETF受到青睞外，高價、績優龍頭股及金融股的零股投資，也是父母為孩子理財的首選標的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。