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兒童股民ETF累積財富！12歲以下開戶27萬人　平均庫存逾37萬元

▲根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，12歲以下兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人，人均庫存金額逾37萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，12歲以下兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人，人均庫存金額逾37萬元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

兒童節即將到來，隨著金融產品日益多元，加上及早理財觀念盛行，許多父母也願意幫小孩提撥部分資金，以買股票或ETF等投資方式，為孩子累積財富。根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，12歲以下兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人，人均庫存金額逾37萬元；若從2021年起算，兒童股民之總庫存金額也從770億元，一路攀升至2024年2月達1,009億元，成長幅度達31%，且以ETF居多，顯示父母日益重視孩子的理財規劃。

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根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，12歲以下兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人，人均庫存金額逾37萬元；若從2021年起算，兒童股民之總庫存金額也從770億元，一路攀升至2024年2月達1,009億元，成長幅度達31%，顯示父母日益重視孩子的理財規劃。

另在投資檔數部分，父母為分散投資風險，兒童股民平均持有標的多達10檔，且在選擇標的上，父母也偏好以投資一籃子股票的ETF標的，勝過投資單一個股。另兒童股民投資庫存持有標的前10名分別是：國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大台灣50ETF、玉山金、開發金、中鋼、復華台灣科技優息ETF、台積電、群益台灣精選高息ETF及台新金，凸顯父母為子女理財，多以分散、穩健為最重要原則。

再看到持股變動情形，過去一年，兒童帳戶新增投資標的中，前10名幾乎清一色是ETF，包括：復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大美債20年ETF及復華富時不動產ETF等，以股息或債息為主的ETF，幾乎已成為親子理財標準配備。

最後，除了以整股方式進行投資配置，父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。兒童帳戶中零股持有前10名標的為台積電、元大台灣50 ETF、正隆、山隆、元大高股息ETF、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息ETF及中信金等，零股ETF僅占3檔，係以個股居多，顯示除了ETF受到青睞外，高價、績優龍頭股及金融股的零股投資，也是父母為孩子理財的首選標的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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