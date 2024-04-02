馬習二會將登場！習近平寧見馬英九也不再見朱立倫 郭正亮曝原因
前總統馬英九昨啟程訪問中國，8日可能見中國領導人習近平。馬英九已卸任8年，沒有任何黨職公職，但習近平卻願意相隔8年多再度馬習會，相較之下，國民黨主席朱立倫2015年朱習會後，朱習卻漸行漸遠，前立委郭正亮分析，因為不知道朱立倫到底要主張什麼。
記者何哲欣／台北報導
國共兩黨領導人自2005年恢復交流，歷任國民黨主席幾乎都與中共總書記見過面，包括連戰、吳伯雄；馬英九擔任總統後兼任黨主席，礙於身分無法訪中，但之後的黨主席，朱立倫、洪秀柱也都見過習近平。再到江啟臣、吳敦義，因被歸類在本土派，因此也不曾見過習近平，甚至連當選黨主席時，也未收到中共賀電。
較特別的是朱立倫，2015年1月朱立倫接任黨主席後，同年5月，朱習就在北京人民大會堂會面。但之後朱立倫因言論偏美，國民黨為與民進黨競爭，路線也從親中，逐漸轉向親美，也讓共產黨有所顧忌，正好馬英九已卸任，訪中無限制，共產黨轉而選擇馬英九，而非現任的黨主席。
郭正亮也在中天節目《全球大視野》中分析，馬英九這次在清明節訪中有祭祖的意思，並率青年學子參訪，促進兩岸交流，且習近平願意見馬英九，就意謂著願意給兩岸和平一個機會，讓兩岸劍拔弩張氛圍降溫一點。
不過郭正亮也說，為什麼習近平不見台灣的其他政治人物？因為馬英九還是最具代表性，是卸任總統，且路線清楚，加上曾經見過面，有一定的信任基礎；民眾黨主席柯文哲則因分量不夠，準總統賴清德就更不可能。