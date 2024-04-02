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小林製藥紅麴風暴延燒　他稱「身體現異樣」：上廁所次數翻倍

▲小林製藥紅麴風暴持續延燒，許多人服用後出現腎臟機能低下等症狀，就連台灣都有傳出消費者受到波及。（圖／美聯社／達志影像）
▲小林製藥紅麴風暴持續延燒，許多人服用後出現腎臟機能低下等症狀，就連台灣都有傳出消費者受到波及。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

小林製藥紅麴風暴持續延燒，許多人服用後出現腎臟機能低下等症狀，就連台灣都有傳出消費者受到波及。最新消息指出，目前在日本一共有5人死亡、157人因此住院。有民眾透露自己服用過召回的產品後，身體明顯出現異樣，不僅感到異常疲倦還頻尿，上廁所的次數因此增加了1.5倍。

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根據《日本放送協會》、《TBS NEWS》等日媒報導，日本厚生勞動省公布最新數據顯示，截至3月31日為止，一共有157人在服用相關產品後住院，其中47人腎臟受損，累計已有5人死亡。另有786人因服用相關產品感到身體出現異狀而前往醫療機構就診。

小林製藥紅麴保健食品引發食安危機之後，日本厚生勞動省及消費者聽在3月29日設置了客服中心，但光是在截至31日的短短3天期間，就有1578筆諮詢電話。消費者大多提問「已經服用被指定為回收對象的商品，會有問題嗎？今後該如何應對」、「成分當中有出現『紅麴』，這也是回收對象嗎？」

日本腎臟學會1日時公佈了一項針對醫師會員進行的一份調查報告，這些醫師會員向學會匯報服用小林製藥3款召回保健食品患者的案例，其中有47人在服用後腎臟受損，其中有46人服用的是「紅麴降膽固顆粒」，1人服用「內脂幫手+膽固醇」。

高達9成的患者年齡介於40至69歲之間，其中近7成是女性。患者初診時半數以上的主要症狀是倦怠感、食慾不振、尿液異常和腎功能障礙，還有2成的患者出現腹部症狀、體重下降。

一名服用了召回產品的男子透露，在服用過後感到身體非常的的疲憊，在工作時也覺得身體十分沉重，「腿和手腕都腫得很厲害」。除此之外，該名男子還表示，可以感受到身體出現了倦怠感跟頻尿等異常狀況，「（上廁所）次數增加到1.5倍，明明才剛去過廁所，大概過數十分鐘又會想要再去一次。」

小林製藥指出，會造成健康損害是因為「未知的成分」造成。在經過檢驗之後，日本厚生勞動省證實，從保健食品驗出不明物質為「軟毛青黴酸（プベルル酸，puberuic acid）」，是青黴菌中衍生而出的天然化合物。

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