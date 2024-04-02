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全家「山丘藍」藍莓霜淇淋來了！小農牛奶回歸　清明節10元吃法曝

▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味將在4月3日登場，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味將在4月3日登場，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家4月霜淇淋來了！最新口味「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味將在4月3日登場，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點，鮮乳坊小農牛奶口味也暌違數月回歸，清爽甜酸與濃醇奶香超級搭配，清明節4月4日起至4月7日連假限定，購買霜淇淋第二支10元。

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全家霜淇淋最新口味「山丘藍台灣藍莓」明（3）日全台開賣，新口味以新鮮台灣藍莓製成，將新鮮台灣藍莓與特A級優質鮮乳強強結合，有別於過去水果口味偏甜的口味，是帶有微酸的大人係口味。

▲新口味以新鮮台灣藍莓製成，將新鮮台灣藍莓與特A級優質鮮乳強強結合。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋新口味以新鮮台灣藍莓製成，將新鮮台灣藍莓與特A級優質鮮乳強強結合。（圖／記者鍾怡婷攝）
並且雙口味是搭配久違回歸的鮮乳坊「小農牛奶」，消費者可進入會員APP「地圖趣－限店美食瘋」專區，一鍵搜尋有販售綜合口味霜淇淋的鄰近店舖，且本次首度推出期間限定雙色版餅皮，淡紫色霜淇淋搭上帶有深紫色的餅皮，人手一支絕對吸睛。

門市歡慶清明連假，4/4至4/7清明連假加碼推出第二支10元優惠，4/6及4/7凡單筆購買Fami!ce霜淇淋，再加碼贈送山丘藍藍莓89元優惠券乙張（原價109元）。4/3至4/7還有隨買跨店取5支188優惠，原價49元／支。

7-11則是自4月3日門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口，讓人回味無窮，最適合夏天享用，全台首賣、消暑必吃！思樂冰同步推出「芬達綠茶風味」，國民熟悉的綠茶口味加入綿密氣泡，搭配聯萌女神設計杯，視覺與味覺香氣滿分。

▲7-11則是自4月3日門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味。（圖／7-11提供）
▲7-11則是自4月3日門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味。（圖／7-11提供）

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