兒童節發大紅包！衛福部揭7大利多 幼兒專責醫師個管費翻倍
2024年兒童節將至，衛福部長薛瑞元上午出席優化兒童醫療照護兒童節記者會，並公布7大兒科醫界利多，尤其各界關注的幼兒專責醫師部分，個案管理費將從4月1日起提高為每位幼兒每年2000元，協助在孩子出生後3個月內媒合新生兒與幼兒專責醫師的接生醫師，每一案可獲100元獎勵金。
記者林志怡／台北報導
衛福部今日宣佈，將於4月中公告各項計畫，提供「兒科住院醫師津貼」每人每月1萬元、兒童重難罕症四大領域「研修醫師津貼」每人每月1萬元、小兒外科研修醫師每人每月3萬元、重難罕症人力培訓醫院每家補助560萬至1200萬不等、前述相關計畫將於113年4月中公告，預計於第2季可陸續開始執行，將挹注2億元經費。
此外，針對幼兒專責醫師制度，另有2項重要政策，其中幼兒專責醫師的個案管理費自4月1日起提高至每位幼兒每年2000元，接生醫師媒合所接生的寶寶、在出生後3個月內由幼兒專責醫師收案，可獲媒合獎勵100元/名，經過公告程序後，最快7月發放，且前述津貼都採取半年發放一次的作法。
薛瑞元表示，少子化讓兒科醫療面臨危機，希望通過前述計畫推動，讓台灣的兒科醫療重整，並增加急、重、難、罕照顧，以及緊急醫療案件可近性，並讓已經在職的兒科醫師加入照顧孩子的網絡中，協助保障他們的安全，而優化兒童醫療照顧計畫下還有很多計畫、很多面向，兒虐也是其中的子計畫之一。