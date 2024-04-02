追日全食不惜花大錢！星象迷豪擲10萬元　搭機從9000m高空賞奇景

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對於生活在日全食時路徑上的人來說，只要戴上防護眼鏡、走出家門，即可觀賞日食景象。不過生活在路徑以外的人來說，這次可能就得花上好幾萬元，坐飛機、住旅館，千里迢迢跑到北美洲，才能看上一眼日全食景象。
一名來自荷蘭的民眾Do Trinh表示，他為了到日全食路徑上觀賞，曾在1999年時前往法國，而這次他想要從飛機上觀賞日全食景象，「從30000英尺（約9144公尺）的高度體驗日食，將會是完全不同的景色」，「這是一生一次的事情。」
Do Trinh決定搭乘達美航空從德州聖安東尼奧飛往密西根州底特律的班機，來一圓高空賞日全食的願望。為了獲得最佳的視野，他花了約500美元買一張頭等艙機票。沒想到訂票之後，該航班因為改期也被擠出了日全食路徑。
但很幸運的是，Do Trinh轉到了另一個從德州奧斯汀飛往底特律的達美航空1218航班。就在幾週之後，達美航空宣佈，1218航班成為官方日食航班。此時頭等艙票價已經飆升至1150美元。
Do Trinh光是在機票上，就花了約2500美元（約台幣7萬7035元）。他在入境美國之前，會先從居住地阿姆斯特丹飛往馬德里；再乘坐同一架飛機直接返回阿姆斯特丹，會這樣飛是為了累積里程數。之後他才會飛往美國，在明尼蘇達州的明尼亞波里斯降落，之後再飛往聖安東尼奧，在日食開始前的週六抵達。
除了機票費用之外，Do Trinh還要花上700美元在聖安東尼奧住宿、度過週末。此外還要搭乘共乘從聖安東尼奧到奧斯汀。根據Lyft網站的估算，這需要一個半小時左右，平均費用為120美元。
Do Trinh苦笑表示，為了看4分半鐘的日食，要飛上25到30小時，但為了一個非常獨特的視角，這一切都值得。
當月亮擋在太陽前面時，就會發生日食現象，導致持續幾分鐘的黑暗期。全球每百年大約只會出現7次日全食，而要在同一個地方觀賞到日全食奇觀，平均要相隔400年左右。而這次北美大日食與上一次2017年8月21日的日全食相比，月球陰影更大，因為月球離地球更近。