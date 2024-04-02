住海邊撈過界！徐巧芯批王必勝下班玩樂　綠委齊轟：逾越監督界線

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言論一出，王必勝正面回應，他是該「變形蟲爵士樂團」創團成員，吹奏薩克斯風，自清當天是用私人時間，出席初代創團成員聚會，可受社會公評。
針對徐巧芯言論，民進黨立委紛紛反擊，吳沛憶表示，原來王必勝是「變形蟲爵士樂團」的初代團員，而王必勝下班後去的這間「Blue Note Taipei 台北藍調」是台北歷史最悠久的爵士樂表演空間。
吳沛憶諷刺，王必勝幫台北市長蔣萬安救火，還要到立法院被國民黨羞辱。蔣萬安因為有國民黨議員護航，連進議會報告都不用。國民黨該當事主的時候裝公親，不關你的事又住海邊撈過界。
吳沛憶說，王必勝下班時間到Blue Note看自己的前團員「變形蟲爵士樂團」不只不該被立委批評「社會觀感不佳」，這樣的音樂空間更是政府該支持的。蔣萬安競選政見宣稱要支持live house ，但她去年質詢，台北小型音樂表演場域從2016年22間消退到剩下9間，要求蔣萬安政見不能只有口號，要拿出具體作法。Live house是文化演出、培育表演者的重要空間，對北市的文化發展有不可取代的意義。「身為台北市民選出來的立委，我支持大家下班後多去看藝文表演，不只王必勝去Blue note ，蔣萬安也該去。進場看演出，不就是對藝文工作者及展演空間最好的支持嗎？」
吳思瑤今日受訪時也說，國民黨代表的立法院讓人匪夷所思，不只要成為憲政怪獸、太上立院、凌駕行政權等，沒想到國民黨立委Low到管行政官員下班後時程，非常侵犯個人隱私，公務團隊上班時間戮力從公，立委監督的是官員公務推動、政策能力。
吳思瑤質疑，立委有這麼大，可以管到官員下班後私人行程？這是什麼心態？倒是昨天的風波讓大家知道，王必勝有另外的才華，玩樂團也有爵士樂經驗，立委都開玩笑要邀請王必勝演出、獻奏同樂。
吳思瑤指出，自己也長期投入文化工作，鼓勵獨立樂團跟音樂創作，這也是為何高雄的大港開唱引起這麼多人迴響，音樂有無窮無盡正能力，是台灣軟實力。
吳思瑤直言，徐巧芯這種無厘頭、過當的逾越監督界線，管到人家下班時間，好像玩樂團是什麼不可容忍的事，音樂是台灣最強大軟實力．鄭重邀請王必勝哪天秀一手。