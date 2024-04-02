無痕山林破功！雪霸山屋去年清出超過千公斤垃圾 「這2類」最多
無痕山林是登山運動最重要的原則，只要是不屬於山上的東西，下山時都應該自己帶走，不過無痕山林的觀念，仍有加強宣導的必要。根據雪霸國家公園管理處統計，去年雪東線、武陵四秀線，去年都清出1公噸以上的垃圾，其中又以塑膠袋和衛生紙數量最多，春假期間雪霸處也會在雪山登山口舉辦垃圾帶下山活動，並提供摺疊扇作為獎勵。
記者何哲欣／台北報導
雪霸處指出，高山最常見垃圾包括塑膠袋、衛生紙、果皮、口罩、包裝紙、茶葉或咖啡渣、殘存調味料或飲料等人為產物，還有影響衛生的人體排泄物，甚至在禁菸園區不應出現的菸蒂，容易造成野生動物翻找誤食，汙染山區土壤及水源。
雪霸處說，尤其食物包裝袋都是塑膠袋，一但丟棄，除非被撿拾出來，否則就會長時間存在原地。而在高山地區衛生紙的數量也是高居不下，雖然有山友認為衛生紙及排遺可以分解，但如果山區不下雨，衛生紙和排遺都會留存相當久。至於高山的山屋，常有攀登大山的山友們，將吃不完的食物和罐頭，甚至拖鞋等物品留下來，卻也成為另類的大宗垃圾。
雪霸處今年清明連假期間，邀請山友響應垃圾帶下山活動，凡是具入園資格，且於4月4日至7日期間，在雪山登山口下山的隊伍，離園當天背負垃圾下山，經登山口服勤志工察看，即可每人兌換1頂摺疊扇，每天限定100份。