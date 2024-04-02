Highlight拿回BEAST商標！公開協議CUBE娛樂內幕：不會改回原名
南韓男團Highlight由尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲組成，全員跟已退團的張賢勝、龍俊亨原是「CUBE娛樂」旗下的知名男團BEAST，合約2016年12月到期後，成員自立門戶「Around US娛樂」，因無法使用前團名，故改名Highlight；相隔8年，他們今（2）日宣布拿回BEAST商標權。
記者陳雅蘭／綜合報導
BEAST是「CUBE娛樂」2009年推出的男團，成員包含尹斗俊、龍俊亨、 梁耀燮、李起光、孫東雲、張賢勝，推出作品皆大賣，代表作包含《Mystery》、《Shock》、《Beautiful》、《Bad Girl》，以及張賢勝合作泫雅發行的《Trouble Maker》，都深受海內外粉絲喜愛，傳唱度高之外，也是許多歌手爭相模仿表演的曲目。
BEAST撐不過七年之癢，2016年合約到期前張賢勝選擇退團，尹斗俊、龍俊亨、 梁耀燮、李起光、孫東雲等5人也不續約，另開公司「Around US娛樂」自當老闆，因為無法使用前公司的團名BEAST，所以2017年改名以Highlight再出發，二次出道發行的歌曲《Can You Feel It？》拿下多個排行榜第一名，身為大前輩卻獲封「最強新人」，掀起當年不少話題。
相隔8年，Highlight公開驚喜影片，同時宣布跟「CUBE娛樂」達成圓滿協議，成功拿回BEAST商標使用權，「非常感謝CUBE娛樂以雙贏的基礎上達成協議」，但Highlight不會改回BEAST，要以Highlight繼續活動，同時感謝粉絲15年來的支持。
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