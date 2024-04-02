ETF取名「台灣價值」騙散戶！王世堅：米粉都改名炊粉 要求正名
台股破兩萬，投資人搶購高股息ETF，統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息ETF（00940）爆紅，但掛牌後卻跌破發行價，散戶憂心遭套牢。民進黨立委王世堅昨在立院質詢時批，很多ETF取名誇大，例如「高股息」、「高收益」或「台灣價值」等，容易讓社會大眾有錯誤期待，要求金管會監督正名。
記者何哲欣／台北報導
王世堅說，過去路邊攤賣米粉湯、雜貨店賣米粉，政府都「明察秋毫」，含米量50%以下都不能叫米粉，要改名炊粉，泡麵若只有2粒牛肉碎末，也禁止標示牛肉麵，只能稱為牛肉湯麵，但募資1800億元的00940以及號稱高息動能的ETF，名字可以亂取一通，可以這樣亂搞嗎？
王世堅說，近來募集上市的ETF，都要用誇大的名稱，例如「存好債」、「高成長」、「高股息」、「高收益」等，也有業者將「台灣價值」加入命名，他呼籲金管會，不能任由金融怪物在中文名稱欺騙菜籃族和升斗小民，要發揮監督功能，「必也正名乎」。
金管會主委黃天牧答詢說，業者招攬方式、行銷話術，不能有過度讓民眾誤會的情況，未來會要求投信公司在IPO階段就要讓投資人了解產品特性和風險。