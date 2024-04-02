寶林茶室案人為下毒機率極低？台大醫揭關鍵　還原檢驗過程

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翁德怡說，最一開始先做了細菌培養，過一週卻都沒有養出前述的常見細菌，隨著後續的案情發展，雖能推測食物中毒原因跟這家店有關係的機率極高，但若沒有檢出毒素、就無法拿出實際證據，後來嘗試使用培養液，發現廚師手部檢體驗出米酵菌酸，也證實了「米酵菌酸曾經出現在寶林茶室A13店」。
針對廚師手上為何會有米酵菌酸反應，翁德怡說，質譜儀檢測靈敏度極高，即使廚師手部完全乾淨，只要有接觸過，還是有可能檢驗得出來，最後在每毫升0.2奈克的定量極限下，檢出廚師手上有約每毫升1奈克的米酵菌酸殘留，代表廚師手部可能接觸到特定、含有高濃度米酵菌酸的物體，但「無法斷言是哪一項食材。」
至於外界懷疑的下毒可能性，翁德怡指出，如果這次事件起因於人為下毒，不會連續5天都出現個案，且每個人身上的毒素量都不一樣，比如與最嚴重的個案或死亡個案同一天用餐的患者，不是每個都發展成重症或因此死亡，如果下毒，不太可能像這樣不均勻。
然而，米酵菌酸是由「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型」生產，為何這次衛生局檢驗「檢出毒（米酵菌酸）卻檢不出菌（唐菖蒲伯克氏菌）」？翁德怡說，唐菖蒲伯克氏菌是非常脆弱的菌種，3月24日採集的檢體上可能有採集到，但在培養過程中，在成功養到能檢測的程度前，可能就已經被其他細菌消滅。
翁德怡說，相信往後食安專家一定會參考這次食安事件，訂出更好的衛生管理標準程序，而現行的洗手標準是用金黃色葡萄球菌來訂定，沒有想過怎麼樣才能清理乾淨像米酵菌酸這類的毒素，「這是我當醫師30年第一次看到」，如果食藥署能夠成功培養出細菌、也可以藉此評估是否調整，相信感控、食安專家會給各位更好的答案。
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