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吳思瑤酸馬赴中規格不如連戰　蕭旭岑：同情滿腦子意識形態綠委

▲前總統馬英九昨天出訪中國。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲前總統馬英九昨天出訪中國。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

前總統馬英九率領青年學子於1日啟程訪問中國，遭民進黨立院黨團幹事長吳思瑤酸，規格不如連戰。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（2）日駁斥，吳思瑤等綠委很可憐，每天都要想東想西來攻擊馬英九，也顯示民進黨對兩岸關係無能的焦慮感，但這樣的攻擊完全違反了台灣人的利益。

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吳思瑤說，2005年連戰以前副總統到中國大陸訪問，當時是由國台辦主任陳雲林接機，馬英九以「前總統」身分，昨天接機是國台辦副主任，馬英九身分被降格，比連戰前副總統身分還不如，連紅地毯都沒有。

蕭旭岑表示，民進黨從去年就在操作規格的問題，和媒體的評論完全不一樣，他也懶得說了。倒是民進黨配合部分國家的反中策略，志願變成棋子，讓台灣降格成強權的籌碼，把台灣推向險境，才是當前台灣最大的問題。

蕭旭岑說，兩岸有歷史淵源與特殊關係，所謂抗中保台並不符合台灣利益，當馬前總統努力帶年輕人去拼和平的時候，拜託民進黨立委不要再扯後腿了。

蕭旭岑表示，騰訊與比亞迪都是世界500強企業，大疆公司佔了全世界70%的無人機市場，台灣的年輕人去參訪完全沒有問題，拜託民進黨立委不要再阻撓台灣年輕人追求和平，拓展視野的機會了。

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