哈日不是蓋的！日本去年觀光收入首破兆　台灣客消費1655億元居冠

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台灣人哈日不是蓋的！日本觀光廳今（2）日公布2023年訪日外國旅客消費動向調查，去年外國旅客消費金額高達5兆3065億日圓（約新台幣1.1兆元），相較2019年成長10.2％，創新高紀錄。其中，台灣觀光客共消費7835億日圓（約新台幣1655億元）居冠，占比14.8％；中國以占比14.3％居次、韓國以13.9％位居第三。
根據調查報告，以國家地區別來看，台灣旅客消費力居冠，消費額為7835億日圓（占整體14.8％）；其次是中國7604億日圓（14.3％）、韓國7392億日圓（13.9％）、美國6070億日圓（11.4％）、香港4800億日圓（9.0％），排名前5大的國家地區消費額占整體63.5％。
值得注意的是，疫情前的2019年，中國旅客在日本的消費額是1兆7704億日圓，占整體36.8％，去年卻大幅滑落到7604億日圓，占比只剩下14.3％，只有4年前的4成2。
以支出項目來看，2023年訪日外國旅客消費以住宿費1兆8345億日圓（占比34.6％）最多，其次是購物費1兆4043億日圓（26.5％）、餐飲費1兆1955億日圓（22.5％）。相較於2019年，住宿費占比增加，但購物費和當年1兆6690億日圓相比，相對減少。
根據調查報告，訪日外國旅客平均每人旅行支出21萬3000日圓，比2019年增加34.2％。以國家地區別來看，澳洲最高，達34萬1000日圓，其次是西班牙33萬6000日圓、義大利33萬4000日圓；相較於2019年，義大利成長67.6％最多。