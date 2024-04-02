李多慧「幽會」KID跑給記者追 應援女神大玩諧音梗：是真的
李多慧今年轉戰味全龍啦啦隊，憑藉甜美的外型加上精湛的演技，來台後代言接不停，日前李多慧合體KID林柏昇一同拍攝外送平台廣告，只見廣告影片中李多慧與KID二人大玩諧音梗，同時閃躲記者對「幽會消息」提問，他們也在廣告中一起扭腰擺臀跳舞，粉絲們看完後紛紛大喊：「這個廣告有中喔！」
記者張一笙／綜合報導
李多慧來台後首度與KID林柏昇合體拍廣告，2人在廣告中大玩「周三幽會」、「記者」、「多會吃」等諧音梗，來提醒大家外送平台推出周三叫外送不但最「優惠」，同時還有打「7折」的消息，廣告影片一出，讓不少粉絲紛紛笑稱：「這個廣告有中喔！」、「廣告有創意，多慧和KID演活各自的角色，整個團隊好棒。」、「這廣告太狠了！」、「我看了2個小時。」
KID分享自己過去使用外送平台的經驗，表示幸好有外送APP讓他避免家庭失和，因為他時常外景節目拍攝回家後，透過外送App來解決三餐；李多慧也說過自己不喜歡獨自一人吃飯，所以時常透過外送平台叫食物到飯店，並且邀請朋友、隊友一同享用，曾經一天內就叫了四次外送。
李多慧來台後十分熱愛台灣美食，曾拍攝多支YouTube影片介紹台灣平價美食及高檔料理，她表示：「有時忙完已經晚上11點多，我會在球場就先點餐，回到家外送剛好送達，超級方便！」來到台灣以後她也延續此法訂餐，並大讚台灣外送真的十分便宜。
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