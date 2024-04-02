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特企／中華郵政攜手臺南市政府　方寸之間現臺南風華

▲臺南400紀念郵票展現百年深厚人文歷史。（圖／品牌提供）
▲臺南400紀念郵票展現百年深厚人文歷史。（圖／品牌提供）

本報訊

中華郵政股份有限公司響應臺南市政府「臺南400」系列行動，發行「臺南400紀念郵票小全張」，集合臺南主題特色郵票推出限量郵摺。以臺南標誌性建築、景點或代表人物，透過票面設計帶領大眾進入豐富精采的臺南400。中華郵政及臺南市政府於今(23)舉辦「臺南400紀念郵票小全張」發行典禮，並於郵票票面建築之一的臺南市美術館1館中央廊道舉行。

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臺南400紀念郵票將以「小全張」形式發行，以臺南各時期代表性建築作為票面設計，羅列展現對應臺南重要歷史時期的5棟標誌性建築，包括：赤嵌樓(荷據)、鄭氏家廟(明鄭)、臺南神學院(清領)、原台南警察署(日治，現臺南市美術館1館)及臺南市立圖書館新總館(當代)，並以1624年建造的熱蘭遮城為底圖，呈現臺南歷史變遷所蘊含的歷史內涵。郵票票面面額包括8元及28元等2張，未來也將同時運用臺南400視覺識別系統製作周邊商品，深具收藏價值，有興趣的民眾千萬不可錯過。

市長黃偉哲表示，非常感謝中華郵政以此深具紀念性的方式發行郵票，讓臺南400的價值與意義可以透過郵票交流到全世界，就好比臺南400起於臺南進入全球大航海的時代意義。

本次也將同步發行限量郵摺，其中包含本次新發行之小全張，集合過去以臺南市為主題之郵票，包括「府城風情」、「南瀛流芳」、「鯤鯓印象」及寶島風情郵票系列等，除了臺南身為古都的代表性古蹟建築、知名景點，也有鄭成功、音樂家許石及馬雅各醫生等代表人士，以及鄭成功草書、黃靜川先生〈南國之船〉畫作，更有水雉、黑面琵鷺、高蹺鴴等臺南湖海水岸代表鳥類。從人文到自然，面向豐富，郵摺每份480元，由中華郵政限量發行販售。

中華郵政取得文化局授權使用臺南400視覺識別系統，推出各類相關商品，包括個人化郵票、御守鑰匙圈及帆布提袋等周邊商品，供有興趣的民眾一併收藏。「臺南400視覺識別系統」設定標誌、標準字、標準色及圖樣等視覺組合，以在地特色醞釀嶄新臺南氣息。視覺識別系統授權方法可見文化局官網，「不收授權費」，不限公司團體或個人皆可申請，線上申請連結。授權期限最長可至2024年12月31日。無論商品開發、文宣活動，舉凡需要臺南400視覺的創意，皆可透過文化局申請授權，公私攜手展現臺南在地文創能量。

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