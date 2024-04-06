牌照稅繳了沒？5大繳稅管道　刷卡還能賺回饋、最高12期0利率

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牌照稅5大繳稅方式
為利稅款繳納，財政部提供5大繳稅管道，1、納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw），利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證（TW FidO）、或車牌號碼及身分證字號/統一編號，直接線上查繳稅款；2、持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。
3、納稅人也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅；4、使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）；5、透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的APP進行繳稅。
對於想減輕繳款壓力，可善用信用卡繳牌照稅，不僅方便快捷，部分銀行還會提供分期、手續費優惠，行動支付也會有回饋活動。金融比較平台 Money101行銷副理張書敏表示，今年多家銀行仍提供一次繳清免手續費，也有銀行提供分期0利率且多為低門檻，最高有12期0利率。
各銀行刷卡分期優惠
彰化銀行刷卡繳牌照稅，享3、6及12期分期0利率，只是要登錄；第一銀行未滿1萬元享6期0利率，滿1萬元享6或12期0利率；陽信銀行單筆滿3000元以上，享分3、6期0利率及免分期手續費優惠，單筆滿10萬元以上，享分12期0利率及免分期手續費優惠；安泰銀行則是一般卡1000元以上可分3期 0利率，分期卡1000元以上可分3期 0利率，3000元以上可分6期0利率，5000元以上可分12期0利率。
另外，兆豐銀行待更新當月新增一筆一般消費，登錄享3期0利率； 台灣企銀則是單筆繳稅金額3000元以上可享分3期、6期零利率；聯邦銀行LINE Bank聯名卡單筆滿6000元享3、6期0利率，其他聯邦信用卡單筆滿6000元享3期0利率、單筆滿10000元享3、6期0利率；遠東商銀單筆滿3000享分3期0利率；元大銀行單筆繳款金額達1000元以上，享3期分期0利率； 玉山銀行提供6期分期0利率；永豐銀單筆滿額3期0利率；中信銀行單筆1萬元以上，享3期分期0利率。
信用卡繳牌照稅 這些銀行有優惠好康
若想刷卡賺回饋，公股行庫包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行、第一銀行、兆豐銀行及台灣企銀，使用銀行的支付綁信用卡或台灣行動支付綁定信用卡掃碼繳納牌照稅，可獲得每筆送50元超商電子現金抵用券，但有無限額及筆數限制，各家規定不同，使用前可先了解。
另外，華泰銀行刷卡繳牌照稅可紅利積點（上限500點）；聯邦銀行紅利點數每1000點可折抵50元牌照稅，最高折抵100元；永豐信用卡繳納牌照稅，單筆金額每滿500元享0.2%刷卡金，可是需登錄；玉山銀行則是7000元以上登錄享0.2%現金回饋，每戶回饋上限50元，限量1萬名，使用悠遊付繳納牌照稅每筆扣款享2%悠遊付回饋金，玉山信用卡登錄再享0.2%現金回饋，每戶回饋上限50元，名額無上限。
台新銀行一次付，網路或電話語音刷卡繳納 ，累積滿8000元贈80元刷卡金（限量回饋1000名，需登錄），用悠遊付累積滿8000元贈80元刷卡金（限量回饋200名，需登錄）；用街口支付週三綁定街口聯名卡，繳納台北市牌照稅，享最高2%權益回饋（不限名額，免登錄）。
不過，張書敏也提醒，民眾仍需留意3大限制，包括名額、登陸期限及回饋限額，像是活動繳稅限定週間特定日方享最高回饋，或特定卡別綁定指定行動支付於指定日等活動條件。