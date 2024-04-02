網傳姚明被中共當局連夜帶走！推特露蹤跡 中國球迷：造謠死全家
中國國家籃球主席、前NBA球星姚明在今（2）日傳出被中共當局連夜帶走消息，經由不少推特以及網路公眾號透露，「下午3點45分，籃球重大宣布，姚明或被連夜帶走，杜鋒樂開花。」，不過姚明的推特帳號並未受到影響，並且在微博也還有不少影片等，從種種跡象來看，似乎又是一起烏龍事件。
記者吳政紘/綜合報導
姚明被傳出要被中共當局「凊算」的消息不少，由於中國內部的網路媒體也都並未放上此消息，目前為「愚人節」的假消息可能性很高。
此外，推特才在近期放上姚明出席中美關係獎項的記者會照片，姚明也以中國籃協身分出席，再度把這樣的謠言打破。
中國媒體《希望之聲》也直接刊出姚明被「連夜帶走」的消息，透露「中國國內傳言，姚明被習近平點名抓捕，體育界正在大清洗。」
不少球迷也留言「應該查查了」，「姚明是一貪官」、「卧槽真的假的持續關注中」，但也有球迷寫下「造謠死全家」，對於此消息有不同看法。
姚明在7年前接下中國國家籃球主席一職，不過中國男籃在亞洲盃、亞錦賽、世錦賽都成績不如預期，不少人也火大希望他下台。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁