洪一中預感不久會有第2顆蛋！去遍日本6大巨蛋認為台灣的更有特色

網傳姚明被中共當局連夜帶走！推特露蹤跡　中國球迷：造謠死全家

▲中國籃協主席姚明被傳出被中共連夜帶走。（圖／NOWnews資料照）
▲中國籃協主席姚明被傳出被中共連夜帶走。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中國國家籃球主席、前NBA球星姚明在今（2）日傳出被中共當局連夜帶走消息，經由不少推特以及網路公眾號透露，「下午3點45分，籃球重大宣布，姚明或被連夜帶走，杜鋒樂開花。」，不過姚明的推特帳號並未受到影響，並且在微博也還有不少影片等，從種種跡象來看，似乎又是一起烏龍事件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
姚明被傳出要被中共當局「凊算」的消息不少，由於中國內部的網路媒體也都並未放上此消息，目前為「愚人節」的假消息可能性很高。

此外，推特才在近期放上姚明出席中美關係獎項的記者會照片，姚明也以中國籃協身分出席，再度把這樣的謠言打破。

 
中國媒體《希望之聲》也直接刊出姚明被「連夜帶走」的消息，透露「中國國內傳言，姚明被習近平點名抓捕，體育界正在大清洗。」

▲姚明被傳出可能被中共連夜帶走的消息。（圖／取自推特）
▲姚明被傳出可能被中共連夜帶走的消息。（圖／取自推特）
不少球迷也留言「應該查查了」，「姚明是一貪官」、「卧槽真的假的持續關注中」，但也有球迷寫下「造謠死全家」，對於此消息有不同看法。

姚明在7年前接下中國國家籃球主席一職，不過中國男籃在亞洲盃、亞錦賽、世錦賽都成績不如預期，不少人也火大希望他下台。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

姚明13歲女兒長大了！最新近況被捕捉　巨人基因「長到190公分」

亞運籃球／中國男籃創史上最差！姚明慘遭批判　前男籃國手說話了

亞運籃球／中國男籃大賽連遭挫敗　姚明承認：已和世界籃壇脫軌

亞運籃球／中國主場吞恥辱一敗、賽後受訪又延遲　姚明對此道歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞