美元太強！央行也棄守了 新台幣貶9.7分收32.076元
台北股、匯市再次脫鉤，台股大漲244點，新台幣兌美元在美元指數重返105，加上中央銀行尾盤也棄守，終場貶破32元整數關卡，收32.076元，貶值9.7分，也創2023年11月16日以來收盤新低價，亦是近4個半月來再現「32字頭」，台北外匯經紀公司成交量9.65億美元。
記者顏真真／台北報導
國際油價大漲，美國供應管理協會（ISM）周一公布，製造業PMI由2月的47.8升至50.3，高於市場預期的48.4，也是2022年9月以來的最高水平，更首次突破50，結束連續16個月的收縮態勢，也影響市場對美國6月降息的預期，6月降息預期一度跌至5成以下，美元指數也再攀高，重新站上105大關。
亞洲主要貨幣兌美元也偏弱，其中日圓兌美元一度來到151.8，目前拉回至151.62附近，韓元一度來1356.1兌1美元，之後拉回至1351附近，離岸人民幣兌美元一度下探7.2661。
美元走強之下，新台幣兌美元今日也開低走低，即使台股大漲244點，新台幣貶壓依舊沈，並貶破32元整數關卡，一度下探32.092元，重貶逾1角，終場在央行也棄守下，新台幣收32.076元，貶值9.7分，也是自2023年11月17日以來再現「32字頭」。