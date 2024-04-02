好友吳卓源爆劈腿！婁峻碩：沒過問私事　陳零九跟Muisa仍有聯繫

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比起吳卓源陷入劈腿風波，婁峻碩與交往多年的焦凡凡則準備步上紅毯，他透露會在海島舉辦婚禮，但不會邀請圈內人，連團員都無緣參與，讓其他四個人傻眼，他強調「因為婚禮是家宴，主要只有親戚，不用包紅包，我不收禮！」好友邱鋒澤搶著要自費參與，眾人都起鬨可以自費，想要共襄盛舉參與婚禮，婁峻碩開玩笑說：「不要再逼我了！」
五堅情另一成員陳零九日前和Miusa妙莎走得很近，被週刊拍到過夜17小時，讓Miusa的老闆吳宗憲出面說重話，事後兩人澄清「只是做音樂，並沒有交往」，如今相隔近一個月，陳零九表示自己感情狀態「單身中」，與Miusa兩個人關係不尷尬，「還是有在一起寫歌」。
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五堅情另一成員陳零九日前和Miusa妙莎走得很近，被週刊拍到過夜17小時，讓Miusa的老闆吳宗憲出面說重話，事後兩人澄清「只是做音樂，並沒有交往」，如今相隔近一個月，陳零九表示自己感情狀態「單身中」，與Miusa兩個人關係不尷尬，「還是有在一起寫歌」。
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