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好友吳卓源爆劈腿！婁峻碩：沒過問私事　陳零九跟Muisa仍有聯繫

▲五堅情出席「2024 hito流行音樂獎」記者會，婁峻碩（右二）表示沒有關心吳卓源劈腿當小三的新聞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲五堅情出席「2024 hito流行音樂獎」記者會，婁峻碩（右二）表示沒有關心吳卓源劈腿當小三的新聞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）

記者江芷稜／綜合報導

電影圈新秀朱軒洋與歌手吳卓源爆出偷情事件，公園裡激情摟抱接吻，事件爆發後在娛樂圈投下震撼彈，由Hit Fm聯播網舉辦的「2024 hito流行音樂獎」今（2）日啟動儀式記者會，邀請Ella陳嘉樺、五堅情擔任特別嘉賓，婁峻碩過去和吳卓源一起合作音樂，被追問對此事的看法，他表示忙著宣傳新專輯的事情，「最近沒有空，私事我就不過問！」前陣子與Muisa妙莎傳出緋聞的陳零九，則坦承仍會一起做音樂，不受緋聞影響。

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▲Ella陳嘉樺出席 hito流行音樂獎記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲Ella陳嘉樺出席 hito流行音樂獎記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲邱鋒澤（左起）、陳零九、Ella陳嘉樺、小賴、婁峻碩、黃偉晉出席 hito流行音樂獎記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲邱鋒澤（左起）、陳零九、Ella陳嘉樺、小賴、婁峻碩、黃偉晉出席 hito流行音樂獎記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
比起吳卓源陷入劈腿風波，婁峻碩與交往多年的焦凡凡則準備步上紅毯，他透露會在海島舉辦婚禮，但不會邀請圈內人，連團員都無緣參與，讓其他四個人傻眼，他強調「因為婚禮是家宴，主要只有親戚，不用包紅包，我不收禮！」好友邱鋒澤搶著要自費參與，眾人都起鬨可以自費，想要共襄盛舉參與婚禮，婁峻碩開玩笑說：「不要再逼我了！」

▲婁峻碩（中）出席 hito流行音樂獎記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲婁峻碩（中）透露要在海島辦婚禮，但不讓五堅情團員參加，還要大家別逼他。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲陳零九出席 hito流行音樂獎記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
▲陳零九出席hito流行音樂獎記者會，坦承跟Miusa妙莎還是有一起做音樂。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.02）
五堅情另一成員陳零九日前和Miusa妙莎走得很近，被週刊拍到過夜17小時，讓Miusa的老闆吳宗憲出面說重話，事後兩人澄清「只是做音樂，並沒有交往」，如今相隔近一個月，陳零九表示自己感情狀態「單身中」，與Miusa兩個人關係不尷尬，「還是有在一起寫歌」。

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