防臭蟲影響韓國觀光！首爾地鐵全面更換強化塑膠製座椅
近期來自歐洲的臭蟲（床蝨，bedbug）威脅蔓延至韓國，引起當地政府和民眾高度關注，首爾地鐵為因應這項挑戰，宣布將開始替換原先的布製座椅全面更換為纖維強化塑膠製，並透過高溫蒸氣、化學防治等方法，定期清潔地鐵車廂，同時也委託專業防疫業者定期檢查車內是否有臭蟲，確保乘客與觀光客的健康與安全。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國首爾地鐵自去年10月起至今年3月接獲66件有關臭蟲的不滿意見，儘管經確認後並沒有實際發現臭蟲，但首爾交通公社仍計畫於未來數年內進行座椅材質的更換。根據《韓聯社》報導，首爾交通公社預計投資45億韓元（約新台幣1億元）的資金來推動座椅更換，預定將於2029年前完成。
首爾地鐵宣布，在目前1955輛使用布製座椅的車輛當中，會先把更換時期的3號線的340輛車更換為纖維強化塑膠製座椅。報導稱布製材料容易藏匿臭蟲，因此將逐步把座椅材質更換為纖維強化塑膠製，以防止臭蟲孳生，同時地鐵公司也將定期進行高溫蒸氣和化學防治方法，清潔車廂內部。
臭蟲是體長約5公分的昆蟲，喜歡潛入狹小、幽暗且濕度高的地方，可能經由乘客的衣服、行李等跑入車內並進行傳播，首爾地鐵希望透過這些措施，有效防止臭蟲的孳生，每月也會委託專業防疫業者，來確認車內是否有臭蟲，保障乘客的乘坐環境。