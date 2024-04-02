文學星新作百合愛情故事！《謊言彼岸的妳》 穿越時空依然愛上妳
百合是小說創作中，細膩描繪女女愛情裡美好純淨的一種類型，擁有許多忠實粉絲關注。橘子集團旗下文學星，長期支持多元性別的議題，邀請人氣作家希澄，推出新作《謊言彼岸的妳》，這也是希澄首次挑戰「穿越時空」題材，希望能帶給讀者們不一樣的感受。
記者鍾怡婷/綜合報導
故事內容描述主角丁紫甯替同事代班婚禮主持，卻發現婚禮主角是自己的高中單戀對象白弦。婚禮儀式進行的過程中，發生了強烈的地震，也因為這個意外，把丁紫甯帶到了高中時代。隨著故事的推進，主角間的羈絆，那些不曾向他人透露的願望也一點一點地被揭開。《謊言彼岸的妳》已經於文學星上線連載中，希澄除了以細膩的筆觸描寫主角們的情感交流外，也能感受到她們穿越各種時空依然相愛的堅強。每週四上午11點準時更新，千萬不要錯過！
希澄透露，本次在文學星的新作，是她初次嘗試「穿越」這個科幻題材。起心動念是接觸許多穿越類作品後，發現多半都是主角回到過去改變事件拯救他人為主。但希澄卻思考，有沒有一種可能，主角在穿越到各時空後，竟然造成他人不幸。當她試圖放棄與別人建立關係時，卻有人在每個時空都會愛上她，奮不顧身一再地為她犧牲，即使這個決定會與死亡為伍也不放棄。
希澄笑說這種宿命、浪漫的愛情觀，是在她遇到值得的人之後，才有這樣的想法。她也表示，雖然這部作品的愛情觀看起來有點極端，但回到創作初衷，仍希望這部作品能好好的陪伴讀者。即使生活中遇到很多糟心且無能為力的事情，千萬要記得自己是被某些人所愛著，抱持著這樣的心情，勇於面對生活中的挑戰。
作品上線後，粉絲在社群平台上迴響熱烈，也表明會每週準時上線追更，以行動支持新作品。伴隨劇情發展，也有粉絲在文學星作品留言區一起「燒腦」，可見大家對於這部作品的肯定。由GL大手希澄創作《謊言彼岸的妳》每週四上午11點準時於文學星更新，跟著女主角丁紫甯一起穿越時空，尋找真愛！
文學星擁有多元愛情小說題材，目前提供原創小說合集《不可告人的校園情事》。作品內收錄短篇百合小說：希澄〈閉眼之後〉及鹿潮〈兩短一長〉。文學星持續提供優質的台灣原創小說，最新作品資訊可追蹤官方FB粉絲團「文學星報報」，搶先追更不漏接，帶你徜徉在文字的神秘世界。
文學星《謊言彼岸的妳》
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