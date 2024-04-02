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《獨活女》江口德子擇偶條件曝！與黃冠智個性互補「拒絕傅孟柏」

▲江口德子來台出席《獨活女子的守則4》記者會，她幫飾演的角色「五月女惠」擇偶，最終選擇黃冠智。（圖／記者陳明中攝）
▲江口德子來台出席《獨活女子的守則4》記者會，她幫飾演的角色「五月女惠」擇偶，最終選擇黃冠智。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本演員江口德子主演電視劇《獨活女子的守則》多年，第四季移師來台取景，播出受到好評，她今（2）日與台灣參演要角雷嘉汭、黃冠智、安娜李、王宣、戴若梅、導演及川博則舉辦記者會，傅孟柏透過影片的方式連線。場上問及江口德子飾演的「五月女惠」擇偶條件，她直言角色個性與黃冠智互補，只好跟傅孟柏說抱歉。

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▲安娜李（左起）、雷嘉汭、導演導演及川博、江口德子、黃冠智、王宣、戴若梅出席《獨活女子的守則4》記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲安娜李（左起）、雷嘉汭、導演及川博則、江口德子、黃冠智、王宣、戴若梅出席《獨活女子的守則4》記者會。（圖／記者陳明中攝）
《獨活女子的守則4》前往雙北、台南、高雄、台東取景，記者會上，高雄市政府、台南市政府各派代表致詞，同時爭論自己城市的美食才是第一名，問及江口德子看法，她各別稱讚高雄海產、螃蟹粥好吃，台南從餐廳到小吃攤都非常美味，無法做出選擇。

江口德子日前受訪透露拍攝時，黃冠智送給她魯凱族飾品作為伴手禮，她把它天天帶在身上，這趟訪台也帶著，「我現在把它變成鑰匙圈，每天都帶著。」黃冠智解釋選禮原因，是因為劇中他在魯凱族紀念品店上班，於是問了店員有無百合花標誌的吊飾，想讓江口德子帶回日本留作紀念。

▲《獨活女子的守則》記者會，圖為黃冠智。（圖／記者陳明中攝）
▲黃冠智曾送紀念品給江口德子。（圖／記者陳明中攝）
面對任何情況都十分淡定的江口德子，因為永遠1號表情，讓人猜不透情緒起伏，拍攝時大家是否會擔憂說錯話、做錯事不慎惹怒江口德子？安娜李表示：「與其說是不知道情緒怕她生氣，我反而是很想逗她笑，因為她都不笑，突然某一瞬間又會給妳反應，我本來覺得不好笑的她卻覺得好笑，幽默感讓我印象深刻。」

導演及川博則表示上一次來台是20年前，有跟徐若瑄去吃小籠包，導演解釋：「20年前來台灣跟徐若瑄的合作，是在拍一個日本的綜藝節目，要跟她吃遍台灣美食，但是我那時只是助理，還不能跟她交談。」

▲《獨活女子的守則》記者會，圖為雷嘉汭。（圖／記者陳明中攝）
▲雷嘉汭劇中帶江口德子放天燈。（圖／記者陳明中攝）
江口德子跟黃冠智、傅孟柏劇中有對手戲，請她幫飾演的「五月女惠」擇偶，會與哪位有發展的可能？江口德子聽到此提問終於有反應，她認為「五月女惠」個性內性，傅孟柏飾演的角色也偏安靜，所以選擇黃冠智，「感覺五月女惠會喜歡跟自己相反的，容易被開朗個性吸引」。

江口德子國中畢業後沒有繼續升學，選擇打工賺生活費，有天光顧電影院後，就決定要成為演員，「如果哪天進入電影公司，我就可以演電影了」，於是參加試鏡成功出道，出演的電視劇超過50部，包含《東大特訓班》、《半澤直樹》、《鎌倉殿的13人》等。

《獨活女子的守則》以「做自己好自在」為主軸，目前推至第4季，女主角「五月女惠」皆由江口德子擔綱，她藉由獨自生活告訴廣大女性社交生活雖然重要，但保有私人時間、不在意外人的眼光，享受「做自己」的生活也不能馬虎，自己一人吃燒肉、一個人搭直升機看夜景、一個人喝香檳都難不倒「五月女惠」。這次江口德子為了慶生，決定一個人來到台灣「獨活」。《獨活女子的守則4》可至Hami Video收看。

▲《獨活女子的守則》記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲《獨活女子的守則4》今（2日）在日本開播，預祝收視長紅。（圖／記者陳明中攝）
▲《獨活女子的守則》記者會，圖為安娜李。（圖／記者陳明中攝）
▲安娜李推薦江口德子這趟來台，一定要吃看看臭豆腐。（圖／記者陳明中攝）
▲《獨活女子的守則》記者會，圖為江口德子。（圖／記者陳明中攝）
▲江口德子出席活動永遠1號表情，十分淡定沒有情緒起伏。（圖／記者陳明中攝）
▲江口德子主演的《獨活女子的守則4》來台拍攝，傅孟柏、王宣、黃冠智、雷嘉汭、安娜‧李等演員參演其中。（圖／《獨活女子的守則4》X）
▲江口德子主演的《獨活女子的守則4》移師台灣拍攝，傅孟柏、王宣、黃冠智、雷嘉汭、安娜李、王宣、戴若梅等演員參演其中。（圖／《獨活女子的守則4》X）
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