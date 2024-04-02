《獨活女》江口德子擇偶條件曝！與黃冠智個性互補「拒絕傅孟柏」

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江口德子日前受訪透露拍攝時，黃冠智送給她魯凱族飾品作為伴手禮，她把它天天帶在身上，這趟訪台也帶著，「我現在把它變成鑰匙圈，每天都帶著。」黃冠智解釋選禮原因，是因為劇中他在魯凱族紀念品店上班，於是問了店員有無百合花標誌的吊飾，想讓江口德子帶回日本留作紀念。
面對任何情況都十分淡定的江口德子，因為永遠1號表情，讓人猜不透情緒起伏，拍攝時大家是否會擔憂說錯話、做錯事不慎惹怒江口德子？安娜李表示：「與其說是不知道情緒怕她生氣，我反而是很想逗她笑，因為她都不笑，突然某一瞬間又會給妳反應，我本來覺得不好笑的她卻覺得好笑，幽默感讓我印象深刻。」
導演及川博則表示上一次來台是20年前，有跟徐若瑄去吃小籠包，導演解釋：「20年前來台灣跟徐若瑄的合作，是在拍一個日本的綜藝節目，要跟她吃遍台灣美食，但是我那時只是助理，還不能跟她交談。」
江口德子跟黃冠智、傅孟柏劇中有對手戲，請她幫飾演的「五月女惠」擇偶，會與哪位有發展的可能？江口德子聽到此提問終於有反應，她認為「五月女惠」個性內性，傅孟柏飾演的角色也偏安靜，所以選擇黃冠智，「感覺五月女惠會喜歡跟自己相反的，容易被開朗個性吸引」。
江口德子國中畢業後沒有繼續升學，選擇打工賺生活費，有天光顧電影院後，就決定要成為演員，「如果哪天進入電影公司，我就可以演電影了」，於是參加試鏡成功出道，出演的電視劇超過50部，包含《東大特訓班》、《半澤直樹》、《鎌倉殿的13人》等。
《獨活女子的守則》以「做自己好自在」為主軸，目前推至第4季，女主角「五月女惠」皆由江口德子擔綱，她藉由獨自生活告訴廣大女性社交生活雖然重要，但保有私人時間、不在意外人的眼光，享受「做自己」的生活也不能馬虎，自己一人吃燒肉、一個人搭直升機看夜景、一個人喝香檳都難不倒「五月女惠」。這次江口德子為了慶生，決定一個人來到台灣「獨活」。《獨活女子的守則4》可至Hami Video收看。
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