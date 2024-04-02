大巨蛋看台「劇烈搖晃」沒問題！結構韌度高　遠雄：無安全上顧慮

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臺北大巨蛋為鋼結構構造，特性為強度高、韌性佳、但相對鋼性較小。其中二層看台為大懸挑臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計檢討，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管，看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。二層看台最長處為11公尺，容許載重500kg/m2，容許變位為1/180懸壁11m ，算出來的容許變位值約6cm，都在合理安全的範圍內，懸臂構造前端自頻震動情形實屬正常現象，無安全上顧慮。
中職35年開幕戰，於3月30日在大巨蛋開打，味全龍隊主場兩天加起來就已經破4.8萬人進場，因此首戰進場人數30日湧進28618人進場，寫下中華職棒新紀錄，31日第二戰味全龍繼續出戰對上中信兄弟，進場人數20158人。
不過因為連續2天大巨蛋都有開放球迷進場，相對來說，也再度發現有天花板「漏水」狀況，有球迷向北市府檢舉，希望可以改善大巨蛋，遠雄回覆，「屋頂天溝管線轉折接縫，因為下雨溢水，管線固有縫隙為伸縮縫，在設計上轉接角度不良，所以造成反饋溢水。」不過大巨蛋三個月內尚未檢修，因此若下雨，可能「漏水」狀況會常發生。
北市府體育局局長王泓翔表示，大巨蛋是鋼骨結構，看台像橋樑是「高跨距設計」，建築物可以拿到建照、使照，一定是拿到耐震等安全上審查後，才能使用，但鋼骨震動也是個緩震措施，此為正常現象。但他強調，雖然安全但還是會影響到其他人，因此座位區都不建議跳動，之後會要求遠雄告訴主辦單位宣導公告座位區興奮時也不要跳。
對此，《NOWnews今日新聞》記者實際去過札幌巨蛋、東京巨蛋等球場，幾乎很少有建議「不能跳舞」應援，加上比賽正熱，這些都是正常現象，因此北市府的說法，可能需要專家解答。
日本職棒過去也有「稻葉Jump」，加上日本隊時任守護神山崎康晃也曾出場時有「康晃Jump」，以及羅德隊球迷會以跳躍方式加以應援，這些都是當初球場設計，會考慮到的狀況。
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