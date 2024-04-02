通報個案+1！米酵菌酸陽性再+5 寶林茶室案明開專家會議
素食餐廳「寶林茶室」米酵菌酸食物中毒案持續追查中，衛福部次長王必勝表示，預計於明（3）日上午11點預計召開專家會議，邀集食品、毒理、微生物、農業部等相關單位與雙北市政府，釐清產生該毒素的關鍵菌種「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型」在台分佈情況，另目前累計有22位相關通報個案採檢後，出現米酵菌酸陽性反應。
記者林志怡／台北報導
王必勝指出，明天上午將邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療、食品檢驗、衛福部食藥署、衛福部疾管署、農業部農糧署、農業部農試所、環境部化學署、台北市政府、新北市政府等單位，釐清唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型在台分佈情況，並研議是否進行調查、視情況儘速徵求研究計畫。
此外，疾管署晚間更新寶林茶室相關食品中毒案個案追蹤情形，其中新增1例13歲女童通報個案，曾在3月23日食用寶林茶室的炒粿條，後出現腹痛症狀，目前返家休養中，米酵菌酸檢驗仍在進行中，全案累計通報30例，另新增5例檢驗陽性，累計檢驗陽性22例。
疾管署副署長曾淑慧表示，其中一名原收治於加護病房的49歲女性情況改善、轉為收治於一般病房治療，另一名54歲女性原收治於一般病房，因病況趨於穩定、已返家休養，總計4人收治於加護病房、2人收治於一般病房，其餘個案都返家休養中。