名勝世界郵輪重返高雄！名勝世界郵輪公司舉行郵輪行程發布會

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台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮表示，名勝世界郵輪旗下名勝世界壹號繼去(112)年於高雄港首航，首創以高雄及香港為雙母港航線後，今(113)年夏季再度回歸高雄，帶來旅客熱切期盼的暑假航線，將分別於8月19日、8月23日及8月27日共3航次自高雄港出發，展開全新的夏季母港航程。
王錦榮說，此次航程與去年不同，將帶國內外旅客北向至國外旅遊最熱門的日本，分別前往那霸、石垣島及宮古島等地，讓旅客於日本一覽島嶼風光外，亦能暢快血拚，不必擔心行李超重。
名勝世界壹號郵輪總噸數7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、載客數1856人，帶有豐厚的亞洲傳統文化風情，以「舌尖上的郵輪」著稱的美食郵輪，除了有符合亞洲人胃口的道地中式料理外，亦供應各種異國美食佳餚，且服務人員多數會講中文，語言溝通無障礙，堪稱最懂台灣人的郵輪。
名勝世界壹號郵輪船上也匯集多項娛樂及休閒設施，提供歌劇、VR探索、健身中心、水療中心及兒童專屬的俱樂部，最適合暑假期間全家老小一同出遊，享受海上移動城堡的無窮樂趣。
名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔指出，名勝世界壹號郵輪今年暑期從高雄出發3個航次，包含5天4夜及3天2夜航程，分別前往那霸、石垣島及宮古島等地，豐富的航程規劃，提供國內旅客多元選擇。
王錦榮並說，今年高雄港郵輪預報63艘次，其中母港為26艘次，掛靠港為37艘次，更有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，可為高雄帶來超過10萬人次的國際觀光旅客。