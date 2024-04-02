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名勝世界郵輪重返高雄！名勝世界郵輪公司舉行郵輪行程發布會

▲名勝世界郵輪公司舉行郵輪行程發布會，宣布名勝世界郵輪重返高雄。(圖／台灣港務公司提供)
▲名勝世界郵輪公司舉行郵輪行程發布會，宣布名勝世界郵輪重返高雄。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

名勝世界郵輪公司於今(2)日下午，在高雄港旅運中心，舉行郵輪行程發布會，宣布名勝世界壹號郵輪重返高雄港，將於今(113)年8月展開母港航次，推出3航次前往沖繩石垣島、那霸和宮古島的航班，預計可搭載超過5500人次，讓中南部鄉親可就近從高雄出訪日本，提供暑假旺季舒適出遊的新選擇，促成更多令人心動期待的旅遊時刻。

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▲名勝世界郵輪公司舉行郵輪行程發布會，宣布名勝世界郵輪重返高雄。(圖／台灣港務公司提供)
▲名勝世界郵輪公司舉行郵輪行程發布會，宣布名勝世界郵輪重返高雄。(圖／台灣港務公司提供)
名勝世界郵輪公司郵輪行程發布會，是由名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔主持，高雄市政府秘書長郭添貴、台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮、立法委員許智傑、旅行公會全聯會監事會主席吳盈良、台灣國際郵輪協會理事長林博宗、高雄市政府海洋局局長黃登福、觀光局局長高閔琳等人與會。

▲台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮致詞。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮致詞。(圖／台灣港務公司提供)
台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮表示，名勝世界郵輪旗下名勝世界壹號繼去(112)年於高雄港首航，首創以高雄及香港為雙母港航線後，今(113)年夏季再度回歸高雄，帶來旅客熱切期盼的暑假航線，將分別於8月19日、8月23日及8月27日共3航次自高雄港出發，展開全新的夏季母港航程。

王錦榮說，此次航程與去年不同，將帶國內外旅客北向至國外旅遊最熱門的日本，分別前往那霸、石垣島及宮古島等地，讓旅客於日本一覽島嶼風光外，亦能暢快血拚，不必擔心行李超重。

名勝世界壹號郵輪總噸數7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、載客數1856人，帶有豐厚的亞洲傳統文化風情，以「舌尖上的郵輪」著稱的美食郵輪，除了有符合亞洲人胃口的道地中式料理外，亦供應各種異國美食佳餚，且服務人員多數會講中文，語言溝通無障礙，堪稱最懂台灣人的郵輪。

名勝世界壹號郵輪船上也匯集多項娛樂及休閒設施，提供歌劇、VR探索、健身中心、水療中心及兒童專屬的俱樂部，最適合暑假期間全家老小一同出遊，享受海上移動城堡的無窮樂趣。

▲名勝世界郵輪公司所屬名勝世界壹號郵輪泊靠高雄港旅運中心的情形。(圖／台灣港務公司提供)
▲名勝世界郵輪公司所屬名勝世界壹號郵輪泊靠高雄港旅運中心的情形。(圖／台灣港務公司提供)
名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔指出，名勝世界壹號郵輪今年暑期從高雄出發3個航次，包含5天4夜及3天2夜航程，分別前往那霸、石垣島及宮古島等地，豐富的航程規劃，提供國內旅客多元選擇。

王錦榮並說，今年高雄港郵輪預報63艘次，其中母港為26艘次，掛靠港為37艘次，更有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，可為高雄帶來超過10萬人次的國際觀光旅客。

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