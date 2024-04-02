大甲媽祖繞境！媽祖守護車上路　55688打造祈福移動車隊　

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陳志達更以現代美學表現傳統文化，創造時尚文青視覺感受，將代表海洋守護神媽祖的珠簾冠帽、海洋、波浪等元素融入台灣大車隊的閃電圖形品牌識別中，設計出三款「平安，我在」MAZU守護車，分別是高貴尊嚴的金面媽祖、威嚴慈悲的黑面媽祖、親切溫柔的白(粉)面媽祖。
55688集團品牌發展總監黃盈慈表示，多元樣貌的MAZU守護車展現55688集團主張多元共融、共好，同時傳達品牌重視服務品質、服務體驗、服務溫度的核心精神，賦予55688品牌全新風格。全方位藝人黃少谷，以及知名計程車司機KOL「王國春-我只是個計程車司機」、與後起之秀「鍾文龍-小黃司機微大叔」、「跳表逼逼」也主動加入「平安，我在」MAZU守護車行列。
王國春表示，在投身計程車業之前，對媽祖遶境進香盛典還沒那麼熱衷，開始跑車以後，每年都特別關注媽祖活動。因為自己是彰化的計程車司機，而全臺最具規模的媽祖遶境進香活動，一定都會經過彰化。近年來發現，遶境進香的價值，除了祈求地方平安外，也可以將人心凝聚在一起。
王國春指出，每每到了活動期間，彰化計程車量能就會爆炸，計程車會出現許多信眾「共乘」的情況。明明是陌生人同坐一台車，卻能在車上侃侃而談，雖然大家來自不同的地方，但此時的目標只有一個，就是跟隨媽祖的腳步一起走。計程車就裝載著媽祖的溫暖、信眾的虔誠與祈福，隨著轉動的車輪散布到各個角落。
台灣大車隊與台灣計程車駕駛暖心協會也會實質參與「大甲媽祖遶境進香」，發起4月6日「大甲媽祖遶境祈福行腳團」，預計有50位以上的計程車司機自發參加，用虔誠的心意與踏實的腳步為全台的計程車司機祈福。
台灣大車隊所屬台中分公司並在當日於大肚區沙田路設置休息補給站，提供遶境活動民眾礦泉水、手機充電、祈福禮物等，民眾如有身體不適狀況，休息站更有台灣大車隊公益專車服務，無償提供有需求的民眾搭乘。
即日起，民眾使用55688 APP叫車、超商叫車或是路邊攔車，都有機會搭乘到台灣大車隊「平安，我在」MAZU守護車，還有機會得到限量祈福禮及300元新客搭車金。