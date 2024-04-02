朱軒洋金馬影展首同框吳卓源！鏡頭前零互動 私下激吻摟抱樣樣來
金馬獎最佳男配角朱軒洋爆發劈腿緋聞，背叛交往5年多的網紅女友Cindy，和歌手吳卓源戶外幽會耳鬢廝磨，讓外界跌破眼鏡，網友更好奇兩個看似不同領域的人怎麼搭上線的？影迷挖出他們去年演出曾寶儀監製的電影《愛情城事》，11月底首映會上初次同框，儘管角色毫無交集，拍照時中間還隔了5個人，也沒人見他們私下聊天，可是愛情來得就這麼突然，兩人意外擦出愛火，卻也因戀情曝光重創形象。
記者江芷稜／綜合報導
《愛情城事》以台北市為背景，邀請台灣、香港超強卡司齊聚談情，展開10段跨越時間、年齡、性別、國籍的戀愛，其中朱軒洋與9m88配對，吳卓源則是跟婁峻碩合作，2人拍戲時並無交集，直到去年11月底金馬影展首映會，朱軒洋與吳卓源才首次同框，不過合影時中間隔了方郁婷、陳淑芳、李心潔、張榕容、9m88等5人，沒有太多時間交談，完全看不出來交情。但兩人都是精品活動的受邀常客，有可能因此搭上線，就像當初吳卓源與魔獸互加IG帳號，也是出乎眾人意料。
不過，朱軒洋剛出道時就沒隱匿感情狀況，大方談論年長6歲的網紅女友Cindy，前年不適應演藝圈想退出，卻又靠著電視劇《村裡來了個暴走女外科》、電影《黑的教育》闖出好成績，一路走來都有女友陪伴，姊弟戀相當知名，從未傳出分手，吳卓源卻說對方告知已分手，這中間是否存在無縫接軌或是劈腿的疑慮，仍須當事人釐清。
朱軒洋感情風波爆發後，天蠍座的Cindy直接殺到吳卓源的IG興師問罪，嗆聲「我的男友在你身上嗎？」又懟網友「一個25歲的人還要我管，我是他媽嗎？」內心對男友相當不滿，吳卓源則表示對方告知分手，內心感覺受委屈，唯獨朱軒洋仍沉默以對，被酸民嘲笑根本是「韓星柳俊烈翻版」，要他快點出來面對。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道