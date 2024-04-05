2024必追5部甜寵陸劇！《在暴雪時分》猛撒糖　吳磊陳星旭好會親

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳磊搭檔趙今麥的《在暴雪時分》，改編自墨寶非寶的同名小說，故事講述男女主角在雪的國度芬蘭一見鍾情，又有撞球這項共同愛好，兩人在球場上不斷切磋球技，感情也逐步升溫，共建美好又甜蜜的球壇情侶生活，整部戲有各式讓人怦然心動的場景，寵溺氛圍加上經典吻戲，讓你嗑糖嗑到中毒，《在暴雪時分》於騰訊WeTV播出。
周也 、林一《別對我動心》 攻陷校花的心機羅曼史
校園甜寵劇《別對我動心》，講述校花岳千靈（周也 飾）倒追學霸顧尋（林一 飾）許久，可惜顧尋在遊戲中早有「網婆」，傾心網路上的搭檔「糯米小麻花」。他在現實生活中面對岳千靈的追求表現十分冷淡，在網絡世界卻用盡心思貼近「糯米小麻花」，但誰能想到「糯米小麻花」就是岳千靈，最後得知真相的顧尋不得不開啟「反向追妻路」，《別對我動心》在優酷播出。
宋茜、陳星旭《我們的翻譯官》 舊情復燃的成人戀愛
想來點成年人的戀愛嗎？以舊情人復合為題材的《我們的翻譯官》，講述林西（宋茜飾演）是業界頂尖的首席翻譯專家，工作中遇見了8年前分手的前男友肖一成（陳星旭飾演），對方已成為AI智慧翻譯科技公司老闆，肖一成想藉機報復當年被甩的傷害，而林西為了拿下肖一成公司的合約，更不得不重新面對前任，也面對自己的過去，與舊愛的感情重新被點燃。
劇中2人是大學初戀，很快進入8年後重逢灑糖的情節，雙方在辦公室調情，陳星旭問，「想知道妳今天的口紅是什麼味道？」宋茜大膽直搗雙唇還親出聲，讓陳星旭吞了吞口水還想要，「我沒嚐出來」，轉身撲倒繼續索吻，這段「唇欲吻」讓粉絲直呼甜暈了，《我們的翻譯官》MyVideo在播出。
楊紫、范丞丞《要久久愛》 好友變情人太怦然心動
《要久久愛》劇情聚焦在小城裡7個獨生子女組成「北斗七星」一起長大，楊紫飾演隊裡帶頭冒險的黃瀛子，與范丞丞飾演的蔣翼雙向暗戀，女主角長大後當了記者，男主角主修遊戲設計，高中畢業後出國留學，12年後才與女主角重逢。
不過這部戲主打青梅竹馬久別重逢，並非從頭到尾都是校園場景，楊紫、范丞丞進入職場之後，從哥兒們變戀人，有場吻戲還戴上墨鏡，避免彼此太熟的尷尬，是爆笑又充滿心動感的名場面之一，被譽為陸版《請回答1988》的《要久久愛》在優酷播出。
譚松韻、許凱《你比星光美麗》 雙霸總強強對決
職場白領譚松韻遇上天才投資人許凱的《你比星光美麗》，改編自玖月晞的小說《你如北京美麗》，譚松韻所飾演的「紀星」，在創業遭遇難題時，意外獲得許凱飾演的科技公司總裁「韓廷」的支持，兩人攜手克服許多危機，一步步昇華成彼此的靈魂伴侶。「雙霸總」的人物性格勢均力敵卻又相互吸引，讓整部劇散發與眾不同的甜蜜氛圍。《你比星光美麗》在愛奇藝播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道