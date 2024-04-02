中古車融資爭議！金管會再約談3家上市租賃業　提5重點納自律規範

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同時，金管會表示，經洽據租賃公會表示，為善意回應近期外界對租賃公司從事相關業務的關切，租賃公會已著手訂定BNPL自律規範，以及車輛貸款、分期及債權讓與交易業務自律規範，將外界關切之利費率揭露、遲延利息與違約金不得併收、對合作商家管理、消費者徵授信機制、個人資料保護、行銷廣告招攬等事項納入，俾供會員公司遵循。
對於近期外界關切租賃公司辦理中古車融資等業務所衍爭議，金管會近日也再度邀請3家上市租賃公司到會說明中古車融資業務情形。租賃公司多是以應收帳款買賣方式從事中古車融資（應收帳款買賣業務），惟未訂定適當融資金額標準，衍生過度融資疑慮，以及融資案件多來自於業務合作對象，如車商、具車行背景轉成立的行銷公司等，並有將逾期案件委外催收的情形，金管會也已建議租賃公會將5大事事項研議納入自律規範。
金管會建議的5大事項包括一、非自行開發案件，應確保合作商家之行銷招攬行為無虛偽不實、誤導或詐騙消費者情事，並建立對合作商家定期查核機制。二、辦理中古車融資應訂定適當內部標準，避免過度融資；三、契約內容應充分揭露利率與相關費用（含遲延利息及違約金等）。就消費者債務不履行時，應遵循民法規定。
四、如辦理相關車貸業務係屬應收帳款收買，應將債權轉讓之情形（包括受讓公司名稱、金額、利費率及違約金之計收等），以契約或書面方式，清楚告知消費者；五、建立逾期案件委外催收作業相關規範，包括委外機構之遴選標準、催收時應遵循之行為規範，並定期查核。
金管會強調，租賃公司是依公司法設立登記之一般公司，其經營之業務不涉及吸收社會大眾資金，但有提供中小企業或消費者資金融通的功能。就租賃公司辦理消費者融資業務可能衍生的問題，金管會將持續與經濟部、財政部、行政院消費者保護會等相關單位合作，賡續策進保障消費者權益相關作為。