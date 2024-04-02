開無痕照樣被追蹤！Google挨告選擇和解　允諾銷毀數十億筆資料

你用過無痕模式嗎？Chrome用戶認為開啟了「無痕模式」後，一般來說Chrome就不會儲存使用者的瀏覽紀錄或在表格中所輸入的資料，但使用者發現Google仍允許Google Analytics、Google Ad Manager等應用程式蒐集資料，因此在2020年集體控告Google。Googl本週針對這起訴訟案向法院提出了和解協議，承諾將刪除所蒐集的瀏覽資料，也將允許無痕模式用戶預設即封鎖第三方Cookie。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Google的Chrome瀏覽器其中一項功能—無痕模式（Incognito mode）向來受到用戶的信任，但在2020年一項集體訴訟案內，用戶們指控Google在無痕模式下仍透過Analytics、cookies等工具追蹤用戶活動及瀏覽紀錄，侵犯用戶隱私，指控Google違反美國的竊聽及隱私法令，亦要求Google賠償每名用戶5000美元。Google本周向加州奧克蘭聯邦法院提出和解協議，承諾將刪除所蒐集的數十億筆瀏覽資料，也將允許無痕模式用戶預設即封鎖第三方Cookie，並在條款當中提及用戶每次開啟無痕模式時，Google都會告知用戶會蒐集哪些資訊，同時也調整了無痕模式的免責聲明。值得注意的是，這項和解協議並未涵蓋原告所要求的金錢賠償，最終批准權仍在法院手中，法院目前並未批准原告提出的金錢賠償，但用戶依然可另外提出訴訟來主張損害賠償。華裔女律師投身美國大選！是Google創辦人前妻 曾跟馬斯克傳緋聞發表大模型MM1、與Google洽談Gemini 外媒：蘋果正認真發展AI前Google中國籍工程師被美方指控竊取AI機密 偷轉移技術返中創業AI大戰中落後、Gemini出包 要求Google執行長下台的呼聲四起