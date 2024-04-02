公股銀對租賃業放款1359億！防資金做不當運用 財部要求這麼做
財政部長莊翠雲明（3）日將赴立法院財政委員會就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告，並備詢。截至今（113）年1月底，8家公股銀行對融資租賃業放款餘額新台幣約1359億餘元，為防範將資金做不當運用，財政部要求公股銀行，除依授信5P原則辦理貸前評估、並於授信作業納入ESG審核項目，並於風險可控下評估妥處，審慎評估借款的合理性，並注意資金用途與貸後資金流向，對於貸後資金實際用途不符時，可依契約視個案情形酌情辦理，而且等台北市租賃公會自律規範出爐，也會促請公股銀行要同時審酌借戶落實情形。
記者顏真真／台北報導
根據財政部提交給財委會的書面報告指出，民間融資租賃業提供企業及消費者經營業務或消費資金需求，其營運資金部分由公股銀行提供融通，各銀行於授信時，也會2大原則辦理徵審作業。除依授信5P原則辦理貸前評估，公股銀行遵循主管機關所訂規範及授信5P原則，就授信戶相關狀況綜合評估，審酌授信風險後始予核貸。
同時，企業授信決策也會納入環境、社會、公司治理（ESG）因子，公股銀行將認識客戶（KYC）納入風險管理流程，除針對防制洗錢及打擊資恐進行審核外，亦檢視授信戶有無違反勞動、環境法規相關裁處、涉訟案件等負面訊息，並了解授信戶是否符合ESG永續金融相關規範，再依評估結果進行分級管理，並做為決定或調整授信條件及利率等審核的參考。
對於貸後管理追蹤資金流向，公股銀行對撥貸案件，均遵循授信業務相關作業規範，追蹤貸放資金流向與申貸用途是否相符，確實審查交易文件合理性或真實性，以防範客戶將資金做不當運用，而對於貸後的資金實際用途與銀行核定用途不符時，銀行可依契約視個案情形酌情辦理。
財政部也督導公股銀行精進作為，針對近期外界高度關注部分業者與借戶貸放爭議，財政部在最近一次例行性公股金融事業業務研討會，提醒各公股銀行衡酌融資租賃業的營運特性，適時精進相關徵授信業務管理措施，落實貸前徵授信規範及貸後追蹤管理。
此外，若台北市租賃商業同業公會等就其業務研訂自律規範，財政部將促請公股銀行，於辦理相關授信業務時，併同審酌借戶自律規範落實情形，並落實金融主管機關監理規範，以善盡企業社會責任。