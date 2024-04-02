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快訊／陳偉殷終於復出！加入美國獨立聯盟長島鴨隊　再拚大聯盟

▲陳偉殷終於復出！加入美國獨立聯盟長島鴨隊　再拚大聯盟。（取自長島鴨隊IG)
▲陳偉殷終於復出！加入美國獨立聯盟長島鴨隊　再拚大聯盟。（取自長島鴨隊IG)

記者吳政紘/綜合報導

陳偉殷加入美國獨立聯盟！旅美好手陳偉殷，今（2）日獲得美國獨立聯盟長島鴨隊青睞，順利加盟，長島鴨隊隸屬美國大西洋獨立聯盟，過去也有林子偉等台灣球員加入，是力拚大聯盟的機會，38歲的陳偉殷，今年已經進行好左肩復健，並且恢復到可以投球的威力，要持續往回歸大聯盟努力。長島鴨隊也表示，高興迎來這位效力過金鶯、馬林魚的好手，讚嘆陳偉殷的加入。

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陳偉殷是在前年被阪神虎隊結束合約，之後動刀修復肩膀手術，而他在2020年則是加盟千葉羅德海洋隊，去年陳偉殷都在休養，並且復健，準備好今年復出。

陳偉殷出身高雄　高苑工商就是王牌投手

陳偉殷出生於高雄縣仁武鄉，曾經為八卦國小少棒隊、仁武國中與橋頭國中青少棒隊、高苑工商棒球隊，2002年IBA世界青棒錦標賽，陳偉殷對南韓隊演出12次三振完封勝，獲得大會最佳左投手。

加入中日龍　陳偉殷就被迫動刀

陳偉殷2003年中自高苑工商畢業後進入國立體育大學就讀，同年底與日本職棒中日龍簽約，簽約金85萬美金，年薪1200萬日幣。2004年入選雅典奧運中華隊。

陳偉殷在2005年首次日職1軍登板，2006年11月於左手肘施行手術（包括韌帶重建手術、疲勞性骨折、尺神經壓迫症等治療），2007年因術後復健轉為育成選手。

陳偉殷手術後成為巨人殺手　在中日龍拿下最佳防禦率王

陳偉殷在2008年復出，並在4月接替山本昌投球，拿下勝投，7月16日，他出戰讀賣巨人奪下先發首勝。也慢慢站穩先發輪值。

陳偉殷2009年就拿下最佳防禦率王，並跟吉見一起並稱左右護法，為中日龍隊開啟央聯王朝，他在日職累積37勝33敗。

陳偉殷赴美　加入巴爾的摩金鶯

2012年陳偉殷在大聯盟開啟新的棒球人生，他不但順利站穩先發，首年就拿下12勝11敗的好成績，並且隔年也有7勝7敗，第三年16勝，是生涯新高，最後一年則是單季11勝。

他在2016年轉戰邁阿密馬林魚，並且在簽下基本合約5年8000萬美元（約27億台幣）大約、外帶2017年球季後的逃脫條款和2021年的1600萬美元選擇權。這份合約超過王建民2009年在紐約洋基的500萬美元（1.6億台幣）年薪，立下台灣選手在大聯盟的最高年薪（2020年為2200萬美元）記錄，陳偉殷也成為台灣球員最高薪。

2020年重返日職　陳偉殷加盟千葉羅德海洋隊

2020年因新冠疫情影響，陳偉殷意外成為大聯盟最高薪球員，並且在2020年加盟日職千葉羅德海洋隊，以簽約金3000萬日幣加盟，0勝3敗的戰績，讓他隔年還是有機會加入中央聯盟阪神虎隊。

陳偉殷肩傷這時復發，因此投投停停，2022年才真正被球團釋出後，選擇動刀處理，並在2023年才真正回到投手丘。

陳偉殷小檔案：

生日：1985年7月21日（38歲）

身高、體重：183公分、86公斤

出生地：台灣省高雄縣

學歷：八卦國小少棒、仁武、橋頭國中、高苑工商、國立體大

經歷：日職中日龍隊、巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚、日職千葉羅德海洋、阪神虎、美國獨盟長島鴨隊

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