怕官太太吹枕邊風搞貪腐！湖南要求近140名高官配偶接受廉政教育

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報導稱，這場活動由湖南省紀委書記、省監委主任王雙全領導，他們浩浩蕩蕩參觀「湖南反腐倡廉警示教育館」，當中展示了易鵬飛、王群、曹炯芳、劉和生、陽衛國、龔武生、李薦國等腐敗案例，並稱這些案例「有人大搞裙帶腐敗」、「家教不嚴、家風敗壞」，或稱「有的被親情推著走向沈淪，全家走向腐敗的深淵」。
展館中還播放一段新田縣委原書記唐軍痛哭流涕的懺悔影片讓這些官夫人看：「我在孩子生日的時候給他寫了一封信，我在信裡說，媽媽的切膚之痛就是沒有守住底線，媽媽的切膚之痛就是迷失了初心，媽媽的切膚之痛就是沒有嚴格自律。」
如今中國經濟陷入挑戰之際，為何中共政府卻加大對金融業反貪力道，美國南卡大學艾肯商學院講座教授、經濟學家謝田表示，中國金融業腐敗，涉及的層級之高，範圍之大，人數之多觸目驚心，是徹頭徹尾的制度性問題，「實際上就是權力不受制約，沒有人去監管。」
澳洲雪梨科技大學中國問題研究副教授馮崇義則認為，中國近年在金融業大力反腐，與整體經濟出現嚴重問題不無關係，他稱當國家面對債務危機、金融危機，同時房市風雨飄搖，「一旦金融無法提供地方政府貸款，無法輸血，許多地方政府也會跟著銀行的倒閉而倒閉。