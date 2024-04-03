陳偉殷3月牛棚就露出玄機！加盟長島鴨隊 40歲前最後一搏
台灣左投陳偉殷，昨（2）日深夜確定加盟美國大西洋獨立聯盟長島鴨隊，陳偉殷不但有機會在近期出賽，還有機會力拚回到大聯盟的機會。陳偉殷上次在大聯盟投球已經是2019年，2020年受到疫情影響，陳偉殷加入日職千葉羅德海洋隊，並且在2022年被釋出，他在開刀治療肩膀問題後，去年就開始投球，並且在今年正式復出。
記者吳政紘/綜合報導
陳偉殷在2022年12月參加國體大OB會時表示，自己已經開刀4個多月，代表是在8月左右進行手術，但左肩的問題很複雜，所以他沒辦法解釋清楚，但他目標會在1月開始復健。2023年陳偉殷持續復健，他曾表示：「我知道許多人都關心我的近況，所以我想和大家分享一下我的日常生活。每週我都會去牛棚訓練，進行復健兩次、傳接球訓練四次，每週還會接受一次按摩和整骨治療，以及兩次紅外線桑拿。除此之外，我還忙著接送小孩去夏令營，陪伴他們練球，還有遛狗的樂趣。」
其實去年陳偉殷在下半年狀況越來越好，12月也回台灣參加公益棒球訓練營，並且在1月又開始牛棚，3月他也持續復健，狀況也很好，終於在4月2日就獲得獨立聯盟合約，可能會以後援身分上場。
陳偉殷生涯大多以先發為主出賽，累積大聯盟出賽219場，有170場為先發，59勝51敗，防禦率4.18。日職生涯出賽133場，95場先發，其中37勝33敗，防禦率為2.60。
在今年7月21日就變成39歲的年紀，陳偉殷已經準備好變成「中年大叔」，並且也要朝人生另一階段邁進，陳偉殷很有可能在這次復出，會是他選手生涯的最後一搏，就看他能否一舉回到大聯盟，再拚最後一次機會。
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