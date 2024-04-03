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憂清明無人祭祖！58%上班族沒小孩　3大「懼生」導火線出爐

▲對上班族來說，擔憂未來無人祭祖，但礙於現實因素，怕賺錢不夠、買不起房、沒時間照顧小孩，都成為上班族「懼生」導火線。（示意圖／取自pixabay）
▲對上班族來說，擔憂未來無人祭祖，但礙於現實因素，怕賺錢不夠、買不起房、沒時間照顧小孩，都成為上班族「懼生」導火線。（示意圖／取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

台灣新生兒人數持續創新低，但結婚對數卻回溫，對上班族來說，擔憂未來無人祭祖，但礙於現實因素，怕賺錢不夠、買不起房、沒時間照顧小孩，都成為上班族「懼生」導火線。

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根據yes123求職網調查顯示，在年滿20歲以上的成年勞工當中，有42.3%透露，目前「有小孩」；代表其餘的57.7%，目前「沒有小孩」，而且若以人生規劃來看，這當中又共有42.2%表示，其實「有計畫」生小孩：其中25%屬於「未婚，但有計畫生小孩」，17.2%屬於「已婚，且有計畫生小孩」。
也代表剩下的57.8%，「沒有計畫」生小孩：其中41.6%屬於「未婚，且沒有計畫生小孩」；16.2%屬於「已婚，但沒有計畫生小孩」。

若進一步交叉分析觀察，在「未婚、無子女」勞工之中，「有」生育計畫的比例為37.5%，「沒有」的佔62.5%；相較下，在「已婚、無子女」勞工之中，「有」生育計畫的比例為51.5%，「沒有」的佔48.5%。只是若目前沒有小孩的話，仍有82.1%透露，未來會擔心無人「清明祭祖」；也代表不會擔心的，僅佔17.9%。

如果「有計畫」生小孩或「目前」有小孩，心中的目標是想生幾個呢？此次調查更發現，其中有59.1%想生「2個」；不過也有33.5%只想生「1個」；其餘合計共7.4%想生「3個(含)以上」。

探究勞工不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(76%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(60.5%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(41.5%)，以及「覺得生小孩之後不自由」(29.4%)、「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(26.3%)。

其他不生育的原因，又分別是：「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」(23.5%)、「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」(21.8%)、「另一半不想生小孩」(19.4%)，以及「不滿意台灣教育體制」(17.3%)、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」(15.1%)。

 解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

楊宗斌建議，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。
 

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