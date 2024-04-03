價格不打到骨折消費者不買單？比亞迪3月銷售重回30萬關卡

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至於今年第一季的表現，累計銷售為62.63萬輛，其中純電動車銷售30萬輛，年增13.4%；油電混合車銷量為32.4萬輛，年增14.48%。
比亞迪前陣子在接受機構調研時表示，去年比亞迪海外新能源乘用車銷量突破24萬輛，年增3.37倍，成為2023年新能源汽車出口最多的中國品牌。
比亞迪的車款主打就是便宜，因為他們擁有一整條的供應鏈，因此可以把成本壓得很低，常常比亞迪一降價，其他車廠為了要有競爭力，也跟著下降。今年農曆春節後，比亞迪再次打響價格戰第一槍，宣布旗下兩款插混車型秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版上市，起售價為人民幣7.98萬元（約新台幣35萬元），比上一版本價格還要便宜人民幣2萬元，同時喊出「電比油低」的口號。隨後也引發長安啓源、哪吒汽車、上汽通用五菱等中國新能源品牌紛紛跟進降價。
中國券商財通證券分析，比亞迪在內車廠年初整體降幅平均在15%左右。業界普遍認為，3月銷量反彈與車廠猛烈降價有關。對於今年，業界認為依舊是「油電之爭」的關鍵年份，隨著電動車高速發展和新能源成本下降，新能源車廠將搶占乘用車市場更多的市占。
此外，比亞迪也在今年三月成功推出第700萬輛新能源車：騰勢DENZA N7，這是全球車廠首見，回顧他們推出第100萬輛新能源汽車的是在2021年的5月，沒想到在18個月內、也就是2022年11月迅速翻漲3倍、來到第300萬，然後又在2023年8月，短短9個月內就超過了500萬輛。如今又在短短 7 個月內，比亞迪加速邁向第700萬輛的里程碑，這也展示出比亞迪強大的端到端供應鏈和規模效應。