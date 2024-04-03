花蓮7.2強震民宅傾斜倒塌！早餐店2樓變1樓畫面曝 書櫃晃到變形
台灣今（3）日清晨7時58分發生規模7.2強震，全台都有感，最大震度花蓮達到6強，各地也陸續傳出災情，社群上瘋傳許多段當時地震的影片，搖晃大到書櫃變形、雜物全部散落一地，甚至花蓮有許多民宅、早餐店2樓變1樓的情況出現，加上後續餘震不斷，讓許多在地人到現在都還驚魂未定，詳細傷亡人數還有待釐清。
記者張嘉哲/綜合報導
台灣東部深海今天清晨7時58分發生規模7.2的強震，8時11分又發生規模6.5的餘震，從社群平台X以及threads上面，出現許多地震當下的影片，一名網友分享原本還在睡覺，結果被地震給晃醒，只見影片當中，書櫃直接晃到變形，書本以及雜物都掉落一地。
另外，花蓮也有許多民宅傾斜，像是重慶街以及中山路交叉路口，一棟民宅大樓就傾斜，消防隊獲報後緊急趕抵現場，但傷亡人數還有待確認；而一家早午餐店的民宅住家，則是直接2樓變1樓，外頭的人也緊急呼喊「裡面有人嗎？」實際傷亡數字還有待搶救才會知道。
目前花蓮已經宣佈3日停班停課，國軍即刻針對各單位及作戰地境，清查、確認有無災損，初步掌握花蓮地區有民宅傾斜等災損，第二作戰區已派遣救災兵力，不待命令協力救援，期將傷害降至最低。