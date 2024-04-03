快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

7.2地震狂搖北部人嚇壞！國家級警報都沒響　氣象署只發給12縣市

▲台北捷運因今早7.2地震暫停行駛，北部相當劇烈的搖晃為何沒有發布國家級警報，氣象署公告由系統自動判定發送12縣市。（圖／記者林志怡攝，2024.04.03）
▲台北捷運因今早7.2地震暫停行駛，北部相當劇烈的搖晃為何沒有發布國家級警報，氣象署公告由系統自動判定發送12縣市。（圖／記者林志怡攝，2024.04.03）

記者周淑萍/綜合報導

今（3）日全台大地震，根據氣象署報告，最早07:58發生的為芮氏規模7.2地震，震央在臺灣東部海域深15km，全台有感地震，但北部的民眾卻不解，搖成這樣手機卻沒有發送警報。稍早氣象署已經解答，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、嘉義市、臺中市、臺南市共12縣市，因此北部沒有收到。氣象署經查後證實，桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如等6地實際震度達4級以上，但卻沒有發布國家級警報，主要是預估震度偏低。

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今早全台天搖地動，震央在花蓮，根據氣象署監測資料，花蓮最大震度為6級，宜蘭、苗栗、台中、彰化、北部為5級，嘉義、雲林、高雄為4級。但這次搖晃得相當明顯，但北部民眾卻都沒有收到警報，「信義區搖超大，沒有人手機響」、「台北沒有警報」，但台中則都有在第一時間收到「警報後一秒搖超大」嚇壞不少民眾。

▲今（3）日早上7時58分左右台灣再度發生有感地震，初估最大震度4級以上。
▲今（3）日早上7時58分台灣發生有感地震，花蓮達到6級強震，氣象署針對12縣市由系統自動發布國家級警報。
氣象署公告，今早的地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍為，宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、嘉義市、臺中市、臺南市，由系統自動發布。北部不在告警範圍內，就有內行的網友提到可能是因為「震央不是在台北」所以沒有發送。

至於國家級警報發布標準為何？先前氣象署地震中心曾說明，國家級警報發布標準為地震震度達到4級或以上，至於其他地區沒收到警報卻感到搖晃得很厲害，可能因為位處高樓或場址效應等關係。也就是說，雖然離震央越近震波越大，但地表下的介質軟硬度會影響震度大小，地震波被放大，震幅加大，持續時間也較長，才會有特別搖晃但震度未達4級的情況發生。

但這次台北都已經達到5級，卻沒有收到警報，氣象署表示，7:58:18發布國家級警報，其中實際震度達4級以上，但「預估震度」未達4級而沒有發布的區域為：桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如等6地。

氣象署說明原因：

1、強震即時警報主要通報管道（pws、學校通報、電視台插播）都有對外發佈。

2.、PWS警報門檻為震度4級以上（pga25以上)，部分地區預估震度僅3級（雙北預估pga約23.4），因此警報範圍未涵蓋到。

3.、預估震度偏低原因為警報第一報預估規模僅6.8，低於後續正式測報之7.2，造成部分地區預估震度偏低。

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