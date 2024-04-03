7.2地震狂搖北部人嚇壞！國家級警報都沒響　氣象署只發給12縣市

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氣象署公告，今早的地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍為，宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、嘉義市、臺中市、臺南市，由系統自動發布。北部不在告警範圍內，就有內行的網友提到可能是因為「震央不是在台北」所以沒有發送。
至於國家級警報發布標準為何？先前氣象署地震中心曾說明，國家級警報發布標準為地震震度達到4級或以上，至於其他地區沒收到警報卻感到搖晃得很厲害，可能因為位處高樓或場址效應等關係。也就是說，雖然離震央越近震波越大，但地表下的介質軟硬度會影響震度大小，地震波被放大，震幅加大，持續時間也較長，才會有特別搖晃但震度未達4級的情況發生。
但這次台北都已經達到5級，卻沒有收到警報，氣象署表示，7:58:18發布國家級警報，其中實際震度達4級以上，但「預估震度」未達4級而沒有發布的區域為：桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如等6地。
氣象署說明原因：
1、強震即時警報主要通報管道（pws、學校通報、電視台插播）都有對外發佈。
2.、PWS警報門檻為震度4級以上（pga25以上)，部分地區預估震度僅3級（雙北預估pga約23.4），因此警報範圍未涵蓋到。
3.、預估震度偏低原因為警報第一報預估規模僅6.8，低於後續正式測報之7.2，造成部分地區預估震度偏低。
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