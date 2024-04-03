台灣大地震！日網也關心 「台灣大丈夫」衝上推特趨勢
今（3）日早上7時58分花蓮發生芮氏規模7.2強震，不僅全台有感，就連日本沖繩都發出海嘯警報，也引起日本民眾的關心，「台灣大丈夫（台灣沒事吧）」更登上了推特趨勢排行榜第二名。
國際中心徐筱晴／綜合報導
花蓮在3日早上7點58分時發生芮氏規模7.2強震，震源深度僅15.5公里，最大震度達到6強。連日本沖繩部分地區也都有感受到搖晃，與那國町震度4級、石垣島竹富町震度3級、宮古島市多良間村震度3級。沖繩縣宮古島、沖繩本島也在地震發生後發出了海嘯警報，目前在宮古島已經觀測到30公分高度的海浪。
地震發生後，日本推特趨勢排行榜前20名幾乎被地震相關的關鍵字佔滿，包括「台灣大丈夫」、「海嘯警報」、「震度6強」、「台灣災情狀況」、「台灣的地震」等，其中「台灣大丈夫」更在地震發生之後，衝上排行榜第二名。
有不少日本網友在各大日本電視台的YouTube直播中留言「很擔心台灣的災情」；也有網友直呼日本的電視台都只有直播海嘯狀況，根本不清楚台灣的災情，更有人稱「在能登半島地震時收到了來自台灣的大量捐款，如果有什麼事，我們也想要透過捐款支援你們。」
「#台灣花蓮縣7.3級地震」也登上了微博熱搜排行榜第一名，有中國網友表示，就連常州都感受到搖晃，住在南京的網友也稱，「有震感，一開始還懷疑自己低血糖」。