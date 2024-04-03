餘震不斷！考量集中度風險 立院財委會開會15分鐘就宣布散會
立法院財政委員會今（3）日邀請金管會主委黃天牧、財政部長莊翠雲等部會首長就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告，不過，由於今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.2地震，而且餘震不斷，各地陸續有災情傳出，召委民進黨立委郭國文表示，經徵詢與會委員意見，加上考量集中度風險，在上午9時15分左右就宣布提前散會，相關議程日後會再安排。
記者顏真真／台北報導
今日上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.3地震，震央位於東經121.67度、北緯23.77度。花蓮地區發生芮氏規模7.2顯著有感地震，最大震度在花蓮有6級，但全台都超有感。包括新竹市4級、雲林、嘉義、台南也有4級。
雖然立法院財委會今日上午9時也準時開會，不過，在念完上次會議的決議內容後，還未請各部會首長上台報告，召委郭國文先宣布休息5分鐘，但隨後就宣布，經徵詢與會委員意見，大家認為，目前各地陸續有災情傳出，加上餘震不斷，也影響質詢及備詢心情浮動，也考量集中度風險，因此，「今天會議到此為止」，這次議題之後會再安排。