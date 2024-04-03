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7.2強震太可怕！白冰冰為《超級冰冰秀》掃街活動緊急取消

▲白冰冰（右）新節目《超級冰冰秀》原訂今日要到新莊掃街，因7.2強震緊急取消。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲白冰冰（右）新節目《超級冰冰秀》原訂今日要到新莊掃街，因7.2強震緊急取消。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者薛羽彤／綜合報導

今（3）日上午7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里處的東部海域，最大震度在花蓮和平鄉，隨後又發生超過10次餘震嚇壞不少人。綜藝大姐白冰冰原訂為新節目《超級冰冰秀》今日要到新莊舉行掃街活動，也因地震緊急取消。

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今早花蓮發生芮氏規模7.2強震，全台有感，各地紛紛爆出災情，花蓮更是傳出有許多民宅傾斜，早午餐店的民宅住家，則是直接2樓變1樓。白冰冰原訂為新節目《超級冰冰秀》要到市場舉辦掃街活動，也因此緊急取消，民視也發文證實，「今早發生規模7.2地震 ，原訂《超級冰冰秀》於新莊四維市場掃街活動取消，祈願各地平安、大家一切平安。」

▲高凌風兒子寶弟錄製白冰冰（右二）新節目《超級冰冰秀》。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲白冰冰（右二）新節目《超級冰冰秀》原訂今日要掃街活動，因地震緊急取消。（圖／記者黃雅琪攝影）
由於此次強震雙北也非常有感，台北市長蔣萬安宣布，倘學校災損嚴重，有停課必要時，得自主決定緊急停課，並需確保學生安全前提下實施。北市府表示，蔣萬安指示，務必先完成校園環境安全檢視、確認教室安全、人身安全無虞後，再由各校依實際情形決定，引導學生返回教室；若有疑慮，請先於戶外空曠處暫留。

▲民視宣布白冰冰掃街活動取消。（圖／民視娛樂臉書）
▲民視宣布白冰冰掃街活動取消。（圖／民視娛樂臉書）
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