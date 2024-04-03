花蓮7.2地震「雙北沒國家警報」！氣象署認了漏發 失誤原因出爐
今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生規模芮氏規模7.2地震，地震深度僅15.5公里，中央氣象署當下針對12縣市發布國家級警報，但不少地區民眾感受劇烈搖晃，卻沒收到地震警報通知，中央氣象署對此也發布聲明，主要是原先針對地震預估的震度不到警報範圍，但實際地震比預期大，因而出現失誤。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署地震中心主任吳健富指出，今早國家級警報發布前，氣象署在前一秒透過預測，地震芮氏規模第一波警報為6.2、第二波警報為6.8，但實際地震發生時芮氏規模達7.3，因此漏發警報，吳健富表示，有鑒於近幾天持續有較大餘震出現可能，氣象署已進行預警系統的檢討，和各地測站的校正，目前首要任務就是觀察餘震，確保救災順利。
氣象署完整聲明
本署於7:58:18發布國家級警報。其中實際震度達4級以上，但「預估震度」未達4級而沒有發布的區域為：桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如等6地。
原因如下：
1、強震即時警報主要通報管道（pws、學校通報、電視台插播）都有對外發佈
2.、PWS警報門檻為震度4級以上（pga25以上)，部分地區預估震度僅3級（雙北預估pga約23.4），因此警報範圍未涵蓋到。
3.、預估震度偏低原因為警報第一報預估規模僅6.8，低於後續正式測報之7.2，造成部分地區預估震度偏低。
綜上，氣象署後續將會持續檢討改進。